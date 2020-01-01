2019 nasıldı, 2020 nasıl olmalı? - Son Dakika
Son Dakika Spor 2019 nasıldı, 2020 nasıl olmalı? - Son Dakika Spor

2019 nasıldı, 2020 nasıl olmalı?

6 saat önce

MEHMET ARSLAN20191- Kızım Nazlım Naz'ın ABD'nin en önemli moda okullarından biri olan Fashion Tecnology Institute'den mezun olması. 2- 'Bobby Robson' ve 'Maradona Meksika'da' belgeselleri spor ve hayat açısından bende derin bir iz bıraktı.

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MEHMET ARSLAN


2019


1- Kızım Nazlım Naz'ın ABD'nin en önemli moda okullarından biri olan Fashion Tecnology Institute'den mezun olması. 2- 'Bobby Robson' ve 'Maradona Meksika'da' belgeselleri spor ve hayat açısından bende derin bir iz bıraktı. 3- Selanik dahil batı Trakya seyahati. Ortak kaderi ve kültürü paylaştığımız bu topraklarla tanışmak olağanüstü bir deneyimdi.


2020


1- Gözlerimi kapatıyorum ve hayal ediyorum: "Bir gün kızımın tasarladığı ürünlerden biriyle piyasa yapacağım."


2- O gün orada olmak istiyorum, Anfield Road'da. Kırmızıların asla yalnız yürümediği Liverpool'da, Liverpool'un şampiyonluğunu kutlamak için.


3- Veeee... Jurgen Klopp ile, futbola renk ve ruh katan o teknik adamla futbola ve hayata dair bir röportaj yapmak istiyorum.


MUSTAFA DENİZLİ


2019


1- İkinci torunum Kerem Ege'nin dünyaya gelmesi.


2- İlk torunum Mustafa Cem'in snowboard'da (yaş gruplarında) milli takıma seçilmesi. 3- Milli Futbol Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazanması.


2020


1- Mustafa Cem'i şampiyon bir sporcu olarak kürsüde görmek. 2- Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidişimiz çok iyiydi, dönüşümüzün muhteşem olmasını temenni ediyorum. 3- Termik santrallara takılacak filtrelerle, hep birlikte sağlıklı nefes alabilmek.


GÜNTEKİN ONAY


2019


1- Her şeyden önemlisi ailem ve ben, sağlık içinde huzurlu ve istikrarlı bir yıl geçirdik.


2- Walter Isaacson'ın 'Leonardo da Vinci', yine aynı yazarın 'Einstein' ayrıca Noah Hariri'nin '21. Yüzyıl İçin 21 Ders' adlı kitapları bende iz bırakanlar. 3- Film olarak da en çok 'Green Book' ve 'Le Mans' aklımda kaldı


2020


1- Tabii ki her yıl olduğu gibi piyangodan ikramiye çıkması. Bu gerçekleşirse bir yelkenli tekne alıp Ege'de dolaşma hayalimi gerçekleştirebilirim. 2- İş konusunda istikrar ve başarı beklentimin devam etmesi de beklentilerim arasında.


3- ve haftada 5 gün spor yapıyorum. 2020'de de bunu gerçekleştirecek sağlık ve enerji diliyorum.


UĞUR MELEKE


2019


1- California'da geçirdiğim 2 ayımdı. 15 yıl önce yaşadığım mahallemde olmak, eski City oyuncusu Shaun Wright- Philips'le vakit geçirmek. Güzel hatıralardı. 2- Sevdiğim arkadaşlarım ve dostlarımla çalışmak. İyi bir iş sezonu.


3- Kız arkadaşımın mesleki anlamda çok iyi bir yıl geçirmesi. Yıllardır yoğun çalışarak hak ettiği işlere 2019 içinde ulaşması. Dünyanın zaman zaman adil bir yer olabileceğine inancım arttı böylece.


2020


1- Bir kitap yazmak. Futbol dışındaki hislerimi ve düşüncelerimi anlatmak. 2- Meritokrasi. Hak edenin hak ettiği yerde olduğu bir dünya. 3- Kendim, sevdiklerim, ailem için sağlık, huzur; insanlık için barış dolu bir sene umudum.


İLKER YASİN


2019


1- Siyaset felsefesi doktoru Buğra Yasin'in uluslararası indeksli dergilerde iki makalesinin yayımlanması.


2- 11 yaşındaki Siyam kedisi Lucie'nin büyük rahatsızlığını atlatarak hayata dönmesi.


3- 70'li yıllardan beri taraftarı, hayranı olduğum Liverpool'un tekrar Bill Shankly ve Bob Paisley'li günlere dönmesi.


2020


1- 40 yıl taşıdığım, e-Devlet Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sayfasında Temmuz 2019'da basılmış ve kullanımda olduğu halde hala şahsıma ulaşmayan basın kartımın bana gönderilmesini bekliyorum.


2- Dede olmak istiyorum.


3- Savaştan kaçıp ülkemize sığınan 5 milyon Suriyelinin ülkelerine dönebilmesi.


ÜNAL ÖZÜAK


2019


1- Yaşdaş liseli arkadaşlarla haftalık buluşmalar. 2- Hayatın tadını çıkarmak veya tadını kaçıranları hayatımdan çıkarma moduna geçmem. 3- Zorlu günler yaşamamak.


2020


1- "Kitap yaz" ısrarlarına dayanma gücü istiyorum. 2- THY Euroleague finalinde iki Türk takımını canlı seyretmek istiyorum.


3- Bana ait çizgiler dikkat etsinler silinmesin..


Amerika Birleşik Devletleri, kızım dizisi, Meksika, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:32 
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