Son Dakika Haberleri: 2019 Nba All-Star'da Yükselen Yıldızlar Maçının Galibi ABD Karması

2019 Nba All-Star'da Yükselen Yıldızlar Maçının Galibi ABD Karması

15 dakika önce

NBA All-Star 2019 etkinliklerinin ilk gününde Yükselen Yıldızlar karşılaşmasında ABD Karması, Dünya Karması'nı 161-144'lik skorla mağlup etti.

2019 Nba All-Star'da Yükselen Yıldızlar Maçının Galibi ABD Karması, System.String[]
NBA All- Star 2019 etkinliklerinin ilk gününde Yükselen Yıldızlar karşılaşmasında ABD Karması, Dünya Karması'nı 161-144'lik skorla mağlup etti. Dünya Karması'nda oynayan milli basketbolcu Cedi Osman 2 sayı, 4 asist, 3 ribaund ve 2 top çalmayla mücadele etti.

BU yıl 68. kez düzenlenen ve Spectrum Center'ın ev sahipliği yaptığı NBA All-Star etkinlikleri Yükselen Yıldızlar maçı ile başladı. ABD Karması ile Dünya Karması'nın karşı karşıya geldiği mücadeleyi ABD Karması 161-144'lik skorla kazandı. Dünya Karması'nda yer alan milli basketbolcu Cedi Osman, 2 sayı, 4 asist, 3 ribaund ve 2 top çalmayla oynadı. ABD Karması'nda Kyle Kuzma 35 sayı ve 6 ribaundlık performansıyla maçın en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü kazandı. Dünya Karması'nda ise Ben Simmons 28 sayı, 6 asist ve 5 ribaund ile oynayarak takımının en skoreri oldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:06 Kaynak: İHA

Spor
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