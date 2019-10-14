2019 nobel ekonomi ödülü kazananları
1 saat önce
2019 Nobel Ekonomi Ödülü, küresel yoksulluğu azaltma konusundaki deneysel yaklaşımları için Hintli Abhijit Banerjee, Fransız Esther Duflo ve Amerikalı Michael Kremer'e verildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:18 Kaynak: DHA
2019 Nobel Ekonomi Ödülü, küresel yoksulluğu azaltma konusundaki deneysel yaklaşımları için Hintli Abhijit Banerjee, Fransız Esther Duflo ve Amerikalı Michael Kremer'e verildi.
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