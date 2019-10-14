Son Dakika Haberleri: 2019 nobel ekonomi ödülü kazananları
Son Dakika Dünya 2019 nobel ekonomi ödülü kazananları

2019 nobel ekonomi ödülü kazananları

1 saat önce

2019 Nobel Ekonomi Ödülü, küresel yoksulluğu azaltma konusundaki deneysel yaklaşımları için Hintli Abhijit Banerjee, Fransız Esther Duflo ve Amerikalı Michael Kremer'e verildi.

2019 nobel ekonomi ödülü kazananları, System.String[]

2019 Nobel Ekonomi Ödülü, küresel yoksulluğu azaltma konusundaki deneysel yaklaşımları için Hintli Abhijit Banerjee, Fransız Esther Duflo ve Amerikalı Michael Kremer'e verildi.


Ekonomi, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2019 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu
Son Dakika: Donald Trump: İnsanlar Türkiye ile savaşacağımızı mı düşünüyor? Rus medyasından Barış Pınarı Harekatı yorumları: Gerçek dost savaşta belli olur Ekvador'da hükümet ve protestocular anlaştı: Ülkedeki tüm gösteriler son buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 15:11:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2019 nobel ekonomi ödülü kazananları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]