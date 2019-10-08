Son Dakika Haberleri: 2019 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu
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2019 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

1 saat önce

2019 yılı Nobel ödülü fizik alanında sahiplerini buldu.

2019 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu, System.String[]

2019 yılı Nobel ödülü fizik alanında sahiplerini buldu. James Peebles, Michel Mayor ve Didieer Queloz ödüle layık görüldü.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:21 
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