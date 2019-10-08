2019 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu
1 saat önce
2019 yılı Nobel ödülü fizik alanında sahiplerini buldu.
2019 yılı Nobel ödülü fizik alanında sahiplerini buldu. James Peebles, Michel Mayor ve Didieer Queloz ödüle layık görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:21
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