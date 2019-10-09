Son Dakika Haberleri: 2019 Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar açıklandı
Son Dakika Ekonomi 2019 Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar açıklandı

2019 Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar açıklandı

31 dakika önce

Nobel Kimya Ödülü bu yıl, "lityum iyon bataryaların icat edilmesine katkıda bulunan çalışmalarından ötürü" bilim insanları John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoşino'ya verildi.

2019 Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar açıklandı, System.String[]

Nobel Kimya Ödülü bu yıl, "lityum iyon bataryaların icat edilmesine katkıda bulunan çalışmalarından ötürü" bilim insanları John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoşino'ya verildi.

Akira, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:56 
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