Son Dakika Haberleri: 2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu
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2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu

6 saat önce

Bosna'daki soykırımı inkar etmesi nedeniyle tepki çeken Avusturyalı yazar Peter Handke'nin de aralarında bulunduğu 2019 yılının Nobel sahipleri, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen törende ödüllerini aldı.

Bosna'daki soykırımı inkar etmesi nedeniyle tepki çeken Avusturyalı yazar Peter Handke'nin de aralarında bulunduğu 2019 yılının Nobel sahipleri, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen törende ödüllerini aldı.

2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu

Peter Handke, Stockholm, İsveç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:09 Kaynak: AA
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