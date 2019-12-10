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2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu

6 saat önce

Bosna'daki soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'nin de aralarında bulunduğu bu yılın ödül sahipleri, İsveç'teki törende ödüllerini aldı

2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu, System.String[]

Bosna'daki soykırımı inkar etmesi nedeniyle tepki çeken Avusturyalı yazar Peter Handke'nin de aralarında bulunduğu 2019 yılının Nobel sahipleri, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen törende ödüllerini aldı.


Stockholm Konser Evi'nde düzenlenen ve İsveç kraliyet ailesi üyeleri ile çok sayıda davetlinin katıldığı törende fizik, tıp, kimya, edebiyat ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi dallarındaki Nobel ödülleri sahiplerine verildi. Eylül ayında açıklanan ödüller, İsveç Kralı 16. Carl Gustav tarafından sahiplerine takdim edildi.

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Peter Handke, Saraybosna, İsveç, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:01 
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