Son Dakika Haberleri: "2019 OPCW-The Hague Award" ödülü sahipleri açıklandı
Son Dakika Güncel '2019 OPCW-The Hague Award' ödülü sahipleri açıklandı - Son Dakika

"2019 OPCW-The Hague Award" ödülü sahipleri açıklandı

6 saat önce

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (OPCW), kimyasal silahların önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği "OPCW-The Hague Award" ödülüne bu yıl, Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği (International Union of Pure and Applied Chemistry -IUPAC) ile ABD'li Dr.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (OPCW), kimyasal silahların önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği "OPCW-The Hague Award" ödülüne bu yıl, Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği (International Union of Pure and Applied Chemistry -IUPAC) ile ABD'li Dr. Robert Mikulak ve Çinli Cheng Tang layık görüldü.

OPCW'den yapılan açıklamada, Mikulak ve Cheng'in Kimyasal Silahların Yasaklanması Sözleşmesi için gösterdikleri çabalar dolayısıyla ödül almaya hak kazandıkları belirtildi.

Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliğinin kimyasal silahlar alanında yaptığı bilimsel çalışmalar sayesinde ödüle layık görüldüğü ifade edilen açıklamada, ödülün canlı yayımlanacak törenle 25 Kasım'da OPCW'ye Taraf Devletler Konferansı'nın birinci günü sahiplerine takdim edileceği bildirildi.

OPCW, Nobel Barış Ödülü sayesinde kazandığı yüksek görünürlüğünü devam ettirmek amacıyla her yıl düzenlediği törenle Kimyasal Silahların Yasaklanması Sözleşmesi'nin uygulanmasına katkı sunan kişi ve kurumlara para ödülü veriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:14 Kaynak: AA
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