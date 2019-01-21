"2019 Ortadoğu Pazarı İçin Yatırımların Yılı Olacak"

2019'a yatırım kapılarını aralayarak giren Coffee Gutta, benimsediği franshise büyüme modeli ile bu yıl Ortadoğu pazarına açılmayı hedefliyor!

Amerika'dan başlayıp Avrupa'ya, ardından da Türkiye'ye ulaşan 3. dalga kahve akımı, kahvedeki standart kalıpları yıkıp, kuralları yeni baştan yazdı. Geleneksel kahve değerlerini özel demleme teknikleriyle birleştiren bu akım, iyi kahve içmeye önem verenlerin adeta vazgeçilmezi oldu. 3. nesil kahveciliği Türkiye'ye tanıtmada ve zirveye taşımada önemli misyonu olan Coffee Gutta da kahve tutkunları tarafından keşfedilerek, kendi tiryakilerini yarattı. Dünyanın farklı bölgelerinden özenle seçilmiş kaliteli kahve çekirdeklerinden yapılan yoğun aromalı kahveleri ile Türkiye'de vitrin markalar arasına yerleşen Coffee Gutta, 2018'de rotasını genişletmeye, yatırımlarını ve başarısını artırmaya devam etti.

2015 yılında "Kahvenin Rotası" sloganıyla başladığı kahve serüvenini üçüncü yılında yüzde 100'lük büyüme ile zirveye çıkaran Coffee Gutta, bölgesel büyüme stratejisini artan müdavimleri ve başarısı ile değiştirdi. Kahve tutkunlarına, en kaliteli ve en lezzetli kahveyi sunmak ve şubelerine yenilerini eklemek amacıyla İstanbul dışına açılan Coffee Gutta, önce Antalya'da kahveseverlerle buluştu. Antalya'dan sonra şube sayısını 9'a çıkaran marka, Kağıthane Axis Alışveriş Merkezi'nde açılacak 10. şubesi için gün sayarken, Dubai, Umman ve Ukrayna için görüşmelere başladı. 2018'in yatırım dolu, karlı bir yıl olduğunu söyleyen Coffee Gutta Genel Müdürü Kamber Çal, "6 olan şube sayımızı 9'a çıkardık. Bu yıl İstanbul dışına ilk şubemizi açarken, yakın zamanda Ukrayna, Umman ve Dubai'den yatırımcılarla bir araya geldik. Markamızı, konseptimizi ve kahvelerimizi dünyaya tanıtma fırsatı bulduk" diye konuştu.

Kar oranı 2018'de ciddi artış gösterdi

Lezzetli kahvenin ve kahveden anlayanların durağı olmayı hedefleyen Coffee Gutta, franchise konsepti ile zincir mağaza olma yolunda hızla ilerliyor. Yatırımcısına vaad ettiği kar marjı ile büyümenin kapılarını araladıklarını belirten Kamber Çal, "Bulunduğumuz bölgenin turistik yapısı itibariyle kahvemizi ve markamızı dünyanın pek çok ülkesinden özellikle de Ortadoğu bölgesinden müşterilerimize tanıtma fırsatı bulduk. Bu anlamda yeni yatırımlar için adımlarımızı attık. 2019 Ortadoğu pazarı için yatırımların yılı alacak" dedi.

Ticari hacmi ve ekonomiye katkısı büyük bir sektörün içerisinde yer aldıklarını aktaran Çal, doğru pazarlama stratejileri ile küçük bir girişimden kısa sürede büyük marka olunabileceğini söylüyor. Kahvenin 1 milyar doları aşan piyasa değeri ile petrolle yarışan önemli bir konumu olduğunu vurgulayan Çal, "Kişi başına düşen kahve tüketim miktarı 1 kilograma ulaştı. Böylesi büyük bir pazarda, yapılacak doğru hamleler ile yerinizi sağlamlaştırmanız mümkün… Biz de bu doğrultuda 2018'de yakaladığımız ciddi kar oranı ile dünyaya açılma kararı aldık. Şu an için net bir tarih veremesek de 2019 yılı itibarıyla kaliteli kahvelerimizi, markamızı Ortadoğu ile buluşturmayı, Türkiye ve dünyada eş zamanlı olarak büyümeyi hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

5 yıl içerisinde, kahve sektöründe öngörülen yüzde 100'lük büyüme içerisinde önemli paya sahip olmayı hedefleyen Coffee Gutta, yeni yatırımcılarını bekliyor.