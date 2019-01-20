Son Dakika Haberleri: 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" Etkinlikleri Kapsamında Protokol İmzaladı

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" Etkinlikleri Kapsamında Protokol İmzaladı

6 dakika önce

2018 yılında vefat eden bilim tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısına, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle bu sene "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" olarak ilan edildi.

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı
2018 yılında vefat eden bilim tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısına, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle bu sene "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" olarak ilan edildi.

Bu yıl gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV), Kırıkkale Üniversitesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi arasında protokol imzalandı.

İBTAV Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı programda, İBTAV Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Ersan Aslan ile Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un imzalarıyla yürürlüğe giren protokole göre "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri kapsamında İslam Bilim Tarihinin dünya medeniyetine yaptığı katkılar, Prof. Dr. Fuat Sezgin ve çalışmalarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması amaçlanıyor.

Merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin'in ülkemizin çok önemli değerlerinden biri olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, hayatı boyunca bilime önemli katkılarda bulunmuş ve özelikle İslam Bilim Tarihi alanında çok kıymetli çalışmaları ve eserleri olan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in mirasının yaşatılması ve geride bıraktığı eserlerin daha geniş kitlelere ve genç kuşaklara aktarılması için İBTAV ve koordinatör üniversite olan Kırıkkale Üniversitesiyle birlikte bir yıl boyunca çeşitli etkinlikler ve bilimsel faaliyetler yapacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle bu senenin "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edildiğine vurgu yapan Rektörümüz, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak Merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısı yaşatmak için Üniversitedeki bir mekana Prof. Dr. Fuat Sezgin'in isminin verileceğini söyledi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:44 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selçuk Bayraktar, Teknofest 2019'da 2 Milyon Lira Ödül Verileceğini Duyurdu Ankara Kalecik Belediye Başkanı Filiz Ulusoy'un Evi Kurşunlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Müjdeyi Verdi: Bundan Sonra İş Garantili Liseleri Ön Plana Çıkaracağız Bir Kent Donuyor! Vatandaş Isınmak İçin Caddeye Soba Kurup Yaktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 13:50:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" Etkinlikleri Kapsamında Protokol İmzaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]