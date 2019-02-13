Son Dakika Haberleri: 2019 Proje, Hibe ve Fon Fırsatları"

2019 Proje, Hibe ve Fon Fırsatları"

6 saat önce

Edirne'de iş adamlarına "2019 Proje, Hibe ve Fon Fırsatları" anlatıldı.

2019 Proje, Hibe ve Fon Fırsatları
Edirne'de iş adamlarına "2019 Proje, Hibe ve Fon Fırsatları" anlatıldı.

Trakya Teknopark Genel Müdürü Barış Kocabıyık, Trakya Teknopark ve İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi işbirliğiyle Edirne Ticaret Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, toplantıyı firmaların proje, hibe ve fon kaynaklarından etkin bir şekilde nasıl faydalanabileceğini anlatmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Cihan da, sanayici ve iş adamlarının ekonominin gelişmesinde önemli rol oynadıklarını belirtti.

Deneyimleri aktarmak için Edirne'de olduğunu ifade eden Cihan, "Sorunlarını nasıl çözebiliriz, teşvikleri daha nasıl kısa sürede verebiliriz. Uzmanlarla bu konularda fikir jimnastiği yapıyoruz. Trakya bölgesini tanıdığım ve bildiğim için bu deneyimlerimizi bu bölgedeki sanayicilerimize aktarmak amacıyla bu organizasyonu gerçekleştirdik. Sanayimizin bugünkü gidişatı fena değil ancak bu seviye yeterli değil. Sanayicimizin tüm sorunlarını dinlemeli ve onlarla ilgilenmeliyiz."

Toplantı, uzmanların sunumları ve sanayicilerin sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:01 Kaynak: AA

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