2019 Rezervasyonları Açıklandı: 5 Milyon 600 Bin Alman Turist Türkiye'de Tatil Yapacak

BUGÜN başlayacak ITB 2019'un basın toplantısında konuşan Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, "Almanya'dan Türkiye'ye bu yıl gidecek turist sayısında 2016 yılına göre yüzde 58 artış bekleniyor.

BUGÜN başlayacak ITB 2019'un basın toplantısında konuşan Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, "Almanya'dan Türkiye'ye bu yıl gidecek turist sayısında 2016 yılına göre yüzde 58 artış bekleniyor. Türkiye'de tatilini geçirecek tahmini Alman turist sayısının, 2015 yılında gerçekleşen 5 milyon 600 bin rakamına ulaşmasını bekliyoruz" dedi.



Türkiye turizmi ile ilgili oldukça iyimser rakamlardan bahseden Fiebig, yapılan ön rezervasyonlara bakıldığında Antalya'nın açık ara önde olduğunu da söyledi. Fiebig "2019 yılı için yapılan rezervasyonlarda Antalya açık ara ile birinci sırada. Potansiyel olarak en güçlü ülke Türkiye. Türkiye 2016 ve 2017 yıllarında kaybettiği turistleri yeniden kazanacak. Alman turistler Türkiye ile birlikte İspanya ve Yunanistan'a da ilgi gösteriyor. Küba'ya olan ilgi de bu yıl arattı" dedi.



UÇAKLARDA SIKNITILAR YAŞANABİLİR



Alman Turizm Endüstrisi Başkanı Dr. Michael Frenzel ise dünyada turist sayısının yüzde 6 oranında büyüdüğünü ve Almanların en çok gezen halk sıralamasında hala en önde olduğunu belirterek, 2018 yılında yaşanan uçak krizlerinin 2019 yılında da yaşanabileceğine dikkati çekti. Frenzel "Geçen yıl Alman havaalanlarını kullanan inen yolcu sayısı yüzde 4 oranında artış göstererek 244 milyona ulaştı. Havaalanlarının kapasitesi, yolcu yükü ve iflas eden hava yolu şirketleri nedeniyle bu yıl da uçaklarda sıkıntılar yaşanabilir" dedi. Alman turizm şirketi TUİ de bu yıl içinde uçak yolcularının yüksek sezonda sıkıntılar yaşayabileceklerine dikkati çekmişti.

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