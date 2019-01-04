2019 'Siyasi Depremler' Yılı Olacak

2017 seçimlerini "Daha çok Avrupa" vaadiyle kazanan Macron, 'sarı yeleklilerin' eylemleriyle ölüm sarmalına girmiş bulunuyor.

2017 seçimlerini "Daha çok Avrupa" vaadiyle kazanan Macron, 'sarı yeleklilerin' eylemleriyle ölüm sarmalına girmiş bulunuyor. Mayısta AP seçimleri var. Sağ popülist partiler sandıktan zaferle çıkarsa, AB projesi dağılma sürecine girecek. Avrupa'daki muhafazakar halk partileri sağ popülist partilere gidecek oyları toplama ümidiyle koyu muhafazakar Alman Hıristiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) Manfred Weber'i baş aday gösterdi. Weber, 'mülteci göçüne kalıcı çözüm', 'sınır güvenliği', 'Türkiye'yle müzakerelere son verme' gibi söylemleriyle popülist oyları toplamayı hedefliyor. Avrupa'da cesareti kırılmış Sosyal Demokratlar, Hollandalı Frans Timmermans'la şanslarını deneyecek.



Birçok insanın Avrupa'da siyaset tarafından kendi kaderiyle baş başa bırakıldığı hissi taşıdığını söyleyen Timmermans, "Sosyal konulara ortak çözüm bulunmazsa, insanlar Avrupa'ya sırt çevirecek. Avrupa projesi çökecek" diyor.



MERKEL KALACAK MI?



Bir zamanlar rakip tanımayan, ancak mülteci politikasıyla Avrupa'da ve ülke içinde siyasi popülaritesi sönen Merkel başbakan olarak kalacak mı?



Dört yıllığına seçilen Merkel, 2021 seçimlerine kadar başbakan olarak kalmak, seçmene verdiği vaadini tutmak istiyor. Ama kendi partisi içinde bile Merkel'in seçimlere kadar iktidarda kalacağına pek ihtimal verilmiyor.



AP seçimleri Merkel için bir dönüm noktası olacak.



Merkel, AP seçimleri sonrası yerini CDU'nun yeni lideri Annegret Kramp Karrenbauer'e bırakabilir.



Böylece SPD'ye de koalisyondan ayrılmak için kaçırılmaz bir fırsat doğar.



Kramp Karrenbauer, Yeşiller ve FDP ile yeniden 'Jamaika koalisyonunu' deneyebilir.



TAŞLAR YERİNDEN OYNAYACAK



Sonbaharda ise Almanya'nın üç doğu eyaletinde seçimler var.



Aşırı sağcı AfD'nin en güçlü olduğu eyaletler. AfD sandıktan birinci parti çıkarsa, Almanya tam bir siyasi deprem yaşar.



Bu durumda sadece Merkel'i değil, Annegret Kramp Karrenbauer'i de kimse tutamaz.



Karrenbauer'e karşı genel başkanlık seçimini kaybeden koyu muhafazakar Friedrich Merz'e yeniden güneş doğar.



2019, Almanya'da hükümet ortağı SPD'nin de kader yılı olacak. Anketlerde dibe vuran SPD içinde koalisyondan ayrılma isteği büyüyor. AP ve eyalet seçimlerinde kendini toparlayamazsa, hükümetten ayrılması kaçınılmaz görünüyor.



O zaman SPD içinde taşlar yerinden oynar.



Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, şimdiden SPD'nin başbakan adayı olmaya hazırlanıyor.



Scholz, SPD'nin başbakan adayını erken belirlemesini istiyor. 2019, siyasi açıdan olağanüstü bir yıl olacağa benziyor.

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