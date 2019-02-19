2019 soluklanma ve tetikte bekleme yılı
41 dakika önce
İçeride bütün gözler enflasyon, TCMB'nin faiz kararı ve dolarda olacak.
İçeride bütün gözler enflasyon, TCMB
'nin faiz kararı ve dolarda olacak. Dışarda ise Trump
'ın açıklamaları, ABD- Çin
görüşmeleri ve Fed
etkisi piyasaları yönlendirecek.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:05
İngiliz Parlamentosu PKK Karargahına Döndü!
Apple Ses Uygulamaları Tasarımı Yapan Pullstring'i Satın Alacak
Cüneyt Özdemir'in Anlattığı Hikaye Yürekleri Dağladı
ABD'li Komutan, Türkiye Tarafından Aranan PKK'lı Terörist ile Görüştü