Son Dakika Haberleri: 2019 soluklanma ve tetikte bekleme yılı

2019 soluklanma ve tetikte bekleme yılı

41 dakika önce

İçeride bütün gözler enflasyon, TCMB'nin faiz kararı ve dolarda olacak.

2019 soluklanma ve tetikte bekleme yılı, System.String[]
İçeride bütün gözler enflasyon, TCMB'nin faiz kararı ve dolarda olacak. Dışarda ise Trump'ın açıklamaları, ABD- Çin görüşmeleri ve Fed etkisi piyasaları yönlendirecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:05 

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, TCMB, Ekonomi
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