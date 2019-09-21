2019 Sonbahar ayakkabı trendleri

Trend alarmı
Ayakkabılarda ve terliklerdegeniş kare burunlar şu an için gözümüz pek alışık olmasa da hızlı bir şekilde ayakkabı dolaplarımıza yerini alacak
En iyi parçalar
Şeffaf davet ayakkabıları, düz kesim çizmeler ve bileklerimizi sımsıkı saracak streç botlar
Aksesuarlar
Parlak taşlar, troklar ve nakışlar
Desenler
Vahşi desenler, yılan, kroko, leopar,
"Punk" stilin yansıması olan ekoseler ve üzerinde asi troklar
Tonlar
Nude ve tonları, beyaz, siyah, kırmızı, pembe gri
Geri dönenler
Küt burunlu ayakkabılar ve çizmeler,
şeffaf ayakkabılar, desenli ayakkabılar
Hep kalanlar
Stilettolar