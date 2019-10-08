2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası Heyecanı
1 saat önce
2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası - Kupada VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, yarın karşı karşıya gelecekİzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 20.00'de yapılacak.
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İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 20.00'de yapılacak. Karşılaşma TRT Spor2'den naklen yayınlanacak.
Organizasyonda karşılaşacak VakıfBank geçen sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi şampiyonluğunu elde ederken, Eczacıbaşı VitrA ise Kupa Voley'in sahibi olmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:16
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