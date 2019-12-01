Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen 2019 Takımlar Bowling Şampiyonası, Ankara'da yapıldı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 6 kadın, 13 erkek takımın yarıştığı turnuvada dereceye giren takımlar şöyle:
Erkekler:
1. Ankara Bowling Kulübü
2. İzmir Bowling Kulübü
3. Gençlerbirliği
Kadınlar:
1. Ankara Bowling Kulübü
2. İstanbul Bowling Spor Kulübü
3. Rumeli Bowling Spor Kulübü
3. Gençlerbirliği
Erkekler Masterlar:
1. Fırat Coşkun
2. Mithat Şiveliol
3. Taygun Erkeskin
3. Gediz Ege
Kadın Masterlar:
1. Gökçe Çınar
2. Esra Ayış
3. Naile Sancar
3. Duygu Gürkan
Erkek Üçlü Takımlar:
1. Burak Natal-Mehmet Çelik-Taygun Erkeskin
2. İrfan Yılmaz-Mithat Şiveliol-Sadık Tüfekçi
3. Cevat Bayram-Fırat Coşkun-Metin Er
3. Oğuz Yılmaz- Aydoğan Doğan-Tuğrul Gündoğan
Kadın Üçlü Takımlar:
1. Ayşe Elif Eser-Nurşen Telli-Emine Orhan
2. Gökçe Çınar-Gül Dilek Yılmaz-Güliz Karahoda
3. Esra Ayış-Naile Sancar-Pırıl Aşar
3. Duygu Gürkan-Gülhan Aksular-Öykü Danışık
Erkek Çift Takımlar:
1. Cevat Bayram-Fırat Coşkun
2. Aydoğan Doğan-Oğuz Yılmaz
3. Gediz Ege-Tolga Şişmanoğullar
3. Berk Parlak-Mithat Şiveliol
Kadın Çift Takımlar:
1. Nurşen Telli-Öykü Danışık
2. Duygu Gürkan-Gülhan Aksular
3. Naile Sancar-Pırıl Aşar
3. Gökçe Çınar-Gül Dilek Yılmaz
Kadınlar En Yüksek Skor:
Gülhan Aksular
Erkekler En Yüksek Skor:
Tolga Şişmanoğullar