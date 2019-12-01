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Son Dakika Spor 2019 Takımlar Bowling Şampiyonası, Ankara'da yapıldı - Son Dakika Spor

2019 Takımlar Bowling Şampiyonası, Ankara'da yapıldı

6 saat önce

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen 2019 Takımlar Bowling Şampiyonası, Ankara'da yapıldı.

2019 Takımlar Bowling Şampiyonası, Ankara'da yapıldı, System.String[]

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen 2019 Takımlar Bowling Şampiyonası, Ankara'da yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 6 kadın, 13 erkek takımın yarıştığı turnuvada dereceye giren takımlar şöyle:

Erkekler:

1. Ankara Bowling Kulübü

2. İzmir Bowling Kulübü

3. Rumeli Bowling Spor Kulübü

3. Gençlerbirliği

Kadınlar:

1. Ankara Bowling Kulübü

2. İstanbul Bowling Spor Kulübü

3. Rumeli Bowling Spor Kulübü

3. Gençlerbirliği

Erkekler Masterlar:

1. Fırat Coşkun

2. Mithat Şiveliol

3. Taygun Erkeskin

3. Gediz Ege

Kadın Masterlar:

1. Gökçe Çınar

2. Esra Ayış

3. Naile Sancar

3. Duygu Gürkan

Erkek Üçlü Takımlar:

1. Burak Natal-Mehmet Çelik-Taygun Erkeskin

2. İrfan Yılmaz-Mithat Şiveliol-Sadık Tüfekçi

3. Cevat Bayram-Fırat Coşkun-Metin Er

3. Oğuz Yılmaz- Aydoğan Doğan-Tuğrul Gündoğan

Kadın Üçlü Takımlar:

1. Ayşe Elif Eser-Nurşen Telli-Emine Orhan

2. Gökçe Çınar-Gül Dilek Yılmaz-Güliz Karahoda

3. Esra Ayış-Naile Sancar-Pırıl Aşar

3. Duygu Gürkan-Gülhan Aksular-Öykü Danışık

Erkek Çift Takımlar:

1. Cevat Bayram-Fırat Coşkun

2. Aydoğan Doğan-Oğuz Yılmaz

3. Gediz Ege-Tolga Şişmanoğullar

3. Berk Parlak-Mithat Şiveliol

Kadın Çift Takımlar:

1. Nurşen Telli-Öykü Danışık

2. Duygu Gürkan-Gülhan Aksular

3. Naile Sancar-Pırıl Aşar

3. Gökçe Çınar-Gül Dilek Yılmaz

Kadınlar En Yüksek Skor:

Gülhan Aksular

Erkekler En Yüksek Skor:

Tolga Şişmanoğullar

Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:38 Kaynak: AA
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