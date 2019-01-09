Son Dakika Haberleri: 2019 Takip Edilmesi Gereken 9 Önemli #sosyalmedya Trendi

2019 Takip Edilmesi Gereken 9 Önemli #sosyalmedya Trendi

11 dakika önce

2019'da Yakından Takip Edilmesi Gereken 9 Önemli #SosyalMedya Trendi Sosyal Medya Pazarlama Çabalarınızı Önemli Ölçüde Etkileme Potansiyeline Sahip SosyalMedya Trend'leri Nelerdir?

2019 Takip Edilmesi Gereken 9 Önemli #sosyalmedya Trendi, System.String[]
2019'da Yakından Takip Edilmesi Gereken 9 Önemli #SosyalMedya Trendi


Sosyal Medya Pazarlama Çabalarınızı Önemli Ölçüde Etkileme Potansiyeline Sahip SosyalMedya Trend'leri Nelerdir? 2019 Takip Edilmesi Gereken 9 Önemli SosyalMedya Trendi –  Turgut Erkaynak'ın Yazısı…

?? Hangi özellikler, içerik türleri, taktikler ve evrimler, sosyal medya pazarlaması çabalarını önemli ölçüde etkileme potansiyeline sahip?

? Hikaye Paylaşımı :


Normal akış paylaşımlarına göre 15Kat fazla büyüyor.

? Mesajlaşma


Whatsapp, weChat gibi uygulamaları kullananların sayısı aylık aktif 1 Milyar oldu

? Gizlilik ve Şeffaflık


Birçok Platformda ortaya çıkan kullanıcı verilerinin sızması sonrasında hem sosyal medya çalışanları hem de platformları 2019'da gizlilik ve şeffaflık konusunda aşırı dikkatli olacak

? Sosyal Ağ Alışveriş


Geçtiğimiz yıllarda sosyal ağlar üzerinden alışveriş yapmak görece daha zordu.
İnstagram'ın profil sayfasında tüm teklifleri göstermesi,videolarda etiket gibi alışverişi kolaylaştıran güncellemeleriyle 2019 hızlı geçecek

? Ortak İçerik Deneyimleri


Önemli olan Anlamlı Etkileşim..Önemsiz olan ise pasif içerik.
Zuckerberg, Facebook'u bu konuya özel tekrar odaklanacaklarını söylemişti.
Örneğin, #Facebook Watch Party

? Mikro Etki Edenler ve Mikro Markalar


#Pazarlama dünyası 100K'dan az takipçisi olan mikro #influencer'ların da en az makro influencerlar kadar etkileşim sağlayabildiğini artık anladı ve daha ekonomik bütçeler mikroya doğru kayıyor.

#socialmedia #marketing

Dijital Pazarlama ve kampanya platformlarının yetkinlikleri arttıkça pazarlama dünyası özellikle ekonomik bütçelerle daha fazla etki isteyen mikro markalar mikro influencer ile çalışacaktır

? Etkileşim Metrikleri


Like sayısının modası artık geçti.Dijital Pazarlama çalışanları kullandıkları bütçenin/reklamın ne kadar etkili olduğunu daha net görmek istiyor.
2019'da bu metrikleri görebiliriz

? Artırılmış Gerçeklik Deneyimi


#AR ve #VR Teknolojisi ürünleri Pazar'ı 2023'te 298 Milyar Doları aşacak.
Ve bu önemli 2 teknoloji çok önemli dijital deneyim sunuyor.Sosyal Medya ile entegrasyonu ve dijital deneyimin birleşmesi kaçınılmaz.

?Anlık Müşteri Hizmetleri Desteği


Sosyal Medya platformları markalar için yeni bir içerik ve reklam dağıtım ağı oldu. Müşteriler içinse şikayetlerini ve taleplerini izleyebilecekleri bir müşteri hizmetleri kanalı.

İlk dönemde markalar bu durumu görmezden gelse de tüketicilerin %30'u kendisini görmezden gelen markayı bırakacağını söyledi ve ek olarak %71'i iyi bir sosyal medya müşteri hizmeti deneyimi yaşadıysa çevresine öneride bulunacağını belirtiyor.

Dolayısıyla beklenti ve oranlar bu kadar net olunca markaların biraz çaba ve bütçe harcayarak yüksek kaliteli, duyarlı bir müşteri hizmeti sunmalı.

2019 Takip Edilmesi Gereken 9 Önemli SosyalMedya Trendi – Turgut Erkaynak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:25 Kaynak: Teknotalk.com

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