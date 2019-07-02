2019 Temmuz Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Meclis toplantısında 5 gündem maddesi ve bir adet ek önerge karara bağlandı.

İznik Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi Barcın Gençlik ve Kültür Merkezi'nde bulunan meclis salonunda gerçekleşti. Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta "Temmuz ayı meclis toplantımıza hoş geldiniz. Bugüne kadar aldığımız ve bundan sonra alacağımız kararlar ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi.

Meclis Haziran ayına ait meclis toplantısında alınan kararların özetlerinin okunmasının oylanmasıyla başladı. Bursa Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş Tarafından ilçemizin Yeşil cami Mah. Selçuk Mah. ve Mustafa Kemal paşa Mahallelerinde kimuhtelif alanlara konulacak trafo yerleri ile ilgili imar planı değişikliğine ait imar komisyon raporu görüşülerek...oy birliği ile kabul edildi.

İlçemiz Yeni Mah. 142 ada 12 parsele ait imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporu görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.

İlçemiz Candarlı mah. 780 ada 250 ve 251 Parseller için hazırlanan kırsal Turizm alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli mevzi imar planının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

İlçemiz Yeşilcami Mahallesi 98 ada 88 parsel nolu taşınmaz üzerine Adem Demircan tarafındanBeton santrali yapılması ile ilgili Belediye Meclisinin 07.05.2019 tarih ve 66 sayılı kararı ile görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen ve İmar komisyonunca görüşülüp karara bağlanan İmar Komisyonu kararı oybirliği ile kabul edildi.

Ağustos 2019 meclis toplantısının ise 6 Ağustos 2019 Salı günü saat 16.00 da yapılması oy birliğiyle kararlaştırıldı.