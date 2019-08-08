2019 TFF Süper Kupa'nın Şampiyonu Galatasaray kupayı kaldırdı
30 dakika önce
2019 TFF Süper Kupa'nın sahibi Galatasaray, maçın ardından düzenlenen tören ile kupasını aldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:10 Kaynak: İHA
2019 TFF Süper Kupa
'nın sahibi Galatasaray
, maçın ardından düzenlenen tören ile kupasını aldı. Ankara Eryaman
Stadyumu'nda oynanan Süper Kupa Final maçında, Akhisarspor'u 1-0 yenen Galatasaray kupasını Gençlik ve Spor
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Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir
'in elinden aldı. Fatih Terim
'in madalyasını almak için platforma geldiği esnada ise Galatasaray taraftarı Eryaman Stadı'nı, "İmparator Fatih Terim" tezahüratı ile inletti.
Sarı-kırmızılıların kaptanı Selçuk İnan
ve diğer futbolcular kupayı taraftara götürerek zaferi doyasıya kutladı. - ANKARA
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