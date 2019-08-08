Son Dakika Haberleri: 2019 TFF Süper Kupa'nın Şampiyonu Galatasaray kupayı kaldırdı
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2019 TFF Süper Kupa'nın Şampiyonu Galatasaray kupayı kaldırdı

30 dakika önce

2019 TFF Süper Kupa'nın sahibi Galatasaray, maçın ardından düzenlenen tören ile kupasını aldı.

2019 TFF Süper Kupa'nın Şampiyonu Galatasaray kupayı kaldırdı, System.String[]
2019 TFF Süper Kupa'nın sahibi Galatasaray, maçın ardından düzenlenen tören ile kupasını aldı.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan Süper Kupa Final maçında, Akhisarspor'u 1-0 yenen Galatasaray kupasını Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir'in elinden aldı. Fatih Terim'in madalyasını almak için platforma geldiği esnada ise Galatasaray taraftarı Eryaman Stadı'nı, "İmparator Fatih Terim" tezahüratı ile inletti.

Sarı-kırmızılıların kaptanı Selçuk İnan ve diğer futbolcular kupayı taraftara götürerek zaferi doyasıya kutladı. - ANKARA
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Süper Kupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:10 Kaynak: İHA
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