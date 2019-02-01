Son Dakika Haberleri: 2019 Tgf Türkiye Golf Turu

2019 Tgf Türkiye Golf Turu

36 dakika önce

Türkiye Golf Federasyonunca (TGF) düzenlenen 2019 TGF Türkiye Golf Turu 1. ayak müsabakaları Antalya'da başladı.

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Türkiye Golf Federasyonunca (TGF) düzenlenen 2019 TGF Türkiye Golf Turu 1. ayak müsabakaları Antalya'da başladı.

Serik ilçesinde Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Golf Kulübünde başlayan 1. ayak müsabakalarında 7 golf kulübünden 9'u kadın 27 sporcu mücadele ediyor.

Sporcular üç gün boyunca 54 çukurda oynayacak.

Toplam 10 ayaktan oluşan mücadele sonunda ilk 3 sırayı alacak erkek ve kadın oyuncular, Avrupa müsabakalarında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.

Birinci ayak müsabakaları pazar günü sona erecek.

Organizasyonun 2. ayağı 15-17 Şubat tarihlerinde, Muğla'da gerçekleştirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:06 Kaynak: AA

Spor
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