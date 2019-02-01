2019 Tgf Türkiye Golf Turu
36 dakika önce
Türkiye Golf Federasyonunca (TGF) düzenlenen 2019 TGF Türkiye Golf Turu 1. ayak müsabakaları Antalya'da başladı.
Türkiye
Golf Federasyonunca (TGF) düzenlenen 2019 TGF Türkiye Golf Turu 1. ayak müsabakaları Antalya
'da başladı.
Serik ilçesinde Belek
Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Golf Kulübünde başlayan 1. ayak müsabakalarında 7 golf kulübünden 9'u kadın 27 sporcu mücadele ediyor.
Sporcular üç gün boyunca 54 çukurda oynayacak.
Toplam 10 ayaktan oluşan mücadele sonunda ilk 3 sırayı alacak erkek ve kadın oyuncular, Avrupa
müsabakalarında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.
Birinci ayak müsabakaları pazar günü sona erecek.
Organizasyonun 2. ayağı 15-17 Şubat tarihlerinde, Muğla
'da gerçekleştirilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:06 Kaynak: AA
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