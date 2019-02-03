Son Dakika Haberleri: 2019 Tgf Türkiye Golf Turu

2019 Tgf Türkiye Golf Turu

1 saat önce

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen 2019 TGF Türkiye Golf Turu 1. ayak müsabakaları sona erdi.

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen 2019 TGF Türkiye Golf Turu 1. ayak müsabakaları sona erdi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Golf Kulübündeki 1. ayak müsabakalarında 7 golf kulübünden 9'u kadın 27 sporcu mücadele etti.

Üç gün boyunca 54 çukurda oynanan müsabakanın son gününde erkekler kategorisinde National AGGA Kulübünden Taner Yamaç 207 gross skor (-6) ile birinci oldu. Sueno Golf Kulübünden İbrahim Tarık Aslan ile Serik BGA'dan Ali Altuntaş, 212 gross skor (-1) ile ikinciliği paylaştı.

Kadınlarda ise İGGA'dan Begüm Yılmaz 225 gross skor (12) ile birinciliği elde etti. National BGK'dan Petek Peker, 226 gross skor (13) ile ikinci, Kemer Golf Kulübünden Zeynep Ergelmiş ise 231 gross skor (18) ile üçüncü oldu.

Toplam 10 ayaktan oluşan mücadele sonunda ilk 3 sırayı alacak erkek ve kadın oyuncular, Avrupa müsabakalarında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.

Organizasyonun 2. ayağı 15-17 Şubat tarihlerinde, Muğla'da gerçekleştirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:48 Kaynak: AA

Antalya, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyuşturucudan Bayılan Gençten Polise İlginç Tepki: Polis misin, Hamamcı mısın Arap Basını, ABD ve Türkiye'nin Suriye Konusunda Anlaşmaya Vardığını İddia Etti

Son Dakika! Genç Kızı Ormanlık Alanda Darp Eden 6 Kişi Gözaltına Alındı Son Dakika! ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya Askeri Müdahale Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 17:49:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2019 Tgf Türkiye Golf Turu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]