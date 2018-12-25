“2019 toparlanma yılı olsun”
6 dakika önce
Döviz kurundaki istikrarsızlık, enflasyon ve işsizlik oranındaki artış, büyüme oranının düşmesi gibi ekonomide birçok olumsuzluğun yaşandığı 2018 yılı geride bırakılırken, İzmir iş dünyası, 2019 yılının toparlanma yılı olmasını bekliyor.
Döviz kurundaki istikrarsızlık, enflasyon ve işsizlik oranındaki artış, büyüme oranının düşmesi gibi ekonomide birçok olumsuzluğun yaşandığı 2018 yılı geride bırakılırken, İzmir
iş dünyası, 2019 yılının toparlanma yılı olmasını bekliyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:03
25 Yıl Önce Büyük İkramiye Çıkan Vatandaştan Altın Değerinde Nasihat: Bilet Almayın
İş Yeri Sahibi, Hırsızları Durdurmak İçin Araçlarına Çarptı!
İşkur'dan Tarihi Başarı
Köprü Cezalarını Affeden Teklif, Meclis'te Kabul Edildi