Son Dakika Haberleri: 2019 TOSFED Baja Kupası

2019 TOSFED Baja Kupası

6 saat önce

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Kocaeli'de düzenlenen 2019 TOSFED Baja Kupası'nın ilk ayak yarışları sona erdi.

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Kocaeli'de düzenlenen 2019 TOSFED Baja Kupası'nın ilk ayak yarışları sona erdi.
Mücadelenin son gününde 66,1 kilometre uzunluğundaki "Belen" etabını iki kez geçen ekipler yarışı tamamladı.
218,2 kilometresi özel etap, toplam 384,2 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen yarışlarda 12 araçla 24 sporcu mücadele etti.
Yarışların sonunda pilot Mert Becce ve yardımcı pilot Kaan Rıfat Karagöz genel klasman birincisi olurken, pilot Özgür Yaprak ve yardımcı pilot Gürkan Yıldırım ikinci, pilot Cenk Gürpınar ve yardımcı pilot Batuhan Korkut da üçüncü sırada yer aldı.
Dereceye giren sporculara kupaları Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt tarafından takdim edildi.
Kupanın ikinci ayağı 29-30 Haziran tarihlerinde Denizli'de, üçüncü ayağı 27-28 Temmuz tarihlerinde Samsun Vezirköprü'de ve son ayağı 26-27 Ekim tarihlerinde Bursa'da gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:39 Kaynak: AA
Kocaeli, Pilot, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Spor
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