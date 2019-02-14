2019 Toyota Corolla Hybrid Satışa Çıktı! | İlk Bakış
7 dakika önce
Sınıfının en çok satan otomobili olan Toyota Corolla, 2019 model 1.6 benzinli ve en yeni Toyota Corolla Hybrid adıyla hibrit motor seçenekleri ile geliyor.
Sınıfının en çok satan otomobili olan Toyota Corolla, 2019 model 1.6 benzinli ve en yeni Toyota Corolla Hybrid adıyla hibrit motor seçenekleri ile geliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:06 Kaynak: Youtube
Yeni Toyota Corolla'nın Fiyatı Açıklandı
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