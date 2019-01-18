Son Dakika Haberleri: 2019 Türk startuplarının yılı olabilir

2019 Türk startuplarının yılı olabilir

1 saat önce

Startup yatırımları 2018'de küreselde yüzde 23 artarak 405 milyar dolara ulaştı.

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Startup yatırımları 2018'de küreselde yüzde 23 artarak 405 milyar dolara ulaştı. Asya, Avrupa ve Amerika'yı geçerek girişimciliğin yeni merkezi haline gelirken, 2019 yılının Türk startupları yılı olabileceği belirtiliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:05 

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Asya, Ekonomi
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