2019 Türk startuplarının yılı olabilir
1 saat önce
Startup yatırımları 2018'de küreselde yüzde 23 artarak 405 milyar dolara ulaştı.
Startup yatırımları 2018'de küreselde yüzde 23 artarak 405 milyar dolara ulaştı. Asya, Avrupa ve Amerika'yı geçerek girişimciliğin yeni merkezi haline gelirken, 2019 yılının Türk startupları yılı olabileceği belirtiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:05
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