Son Dakika Haberleri: 2019 Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'nda geri sayım başladı
Son Dakika Spor 2019 Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'nda geri sayım başladı

2019 Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'nda geri sayım başladı

6 saat önce

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamada, Belek'teki Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü'nde düzenlenecek organizasyonda, 7 milyon dolar toplam para ödülü için biri Türk 75 sporcunun mücadele edeceği belirtildi.

2019 Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'nda geri sayım başladı, System.String[]

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamada, Belek'teki Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü'nde düzenlenecek organizasyonda, 7 milyon dolar toplam para ödülü için biri Türk 75 sporcunun mücadele edeceği belirtildi.


European Tour Race to Dubai sıralamasında ilk 70'te yer alan oyuncuların katılabildiği turnuvada bu yıl, son iki senenin Turkish Airlines Open şampiyonu İngiliz Justin Rose'un yanı sıra European Tour genel klasman lideri Avusturyalı Bernd Wiesberger, 2016 Masters şampiyonu İngiliz Danny Willett, 2018 Masters şampiyonu ABD'li Patrick Reed, 2018 Britanya Açık şampiyonu İtalyan Francesco Molinari ve 2019 Britanya Açık şampiyonu Shane Lowry gibi ünlü isimler sahaya çıkacak.


2020 Ryder Cup Avrupa takımının kaptanı İrlandalı Padraig Harrington ve PGA Turu'nun genç yıldızlarından C.T. Pan olarak bilinen Pan Cheng-tsung, Türk Hava Yolları'nın sağladığı "wild card"la turnuvaya katılacak.


Türkiye'nin milli amatör golfçülerinden Taner Yamaç, geçen yıl olduğu gibi bu sene de Türkiye Golf Federasyonunun sağladığı oyuncu kontenjanıyla turnuvada yarışacak.


Turkish Airlines Open, geçen yıl dünya genelinde 542 milyon hanede izlenmişti.

Türkiye, Belek, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 07:20 
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