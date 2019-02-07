2019 Türkiye Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Harcamalarının 17,1 Milyar Dolar!

IDC Türkiye Öngörüleri raporuna göre ekonomideki bazı belirsizliklere rağmen dijitalleşme tüm kurumlarda önemli yatırımlarla sürüyor. Telekomünikasyon, finans, kamu, üretim ve perakende en çok BT harcaması yapan sektörler olarak öne çıkarken, özellikle telekom operatörleri dijital servis sağlayıcı olma yönünde kayda değer yatırımlar gerçekleştiriyor.

IDC'nin ilk kez ülkemizde düzenlediği "Dijital Dönüşümün Liderleri" de bu etkinlik kapsamında açıklandı.

IDC Türkiye tarafından düzenlenen 2019 IDC Türkiye Öngörüleri etkinliği, 7 Şubat'ta Microsoft Türkiye ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Dördüncü kez düzenlenen IDC Türkiye Öngörüleri etkinliğine bu yıl da IDC Türkiye Ülke Direktörü Nevin Çizmecioğulları, IDC Türkiye analistleri, önde gelen kurumların CIO'ları ve lider BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) tedarikçileri katıldı. Rapora göre 2019 yılı içinde Türkiye'de kurumların gerçekleştireceği bilişim ve iletişim teknolojisi harcamalarının 17,1 milyar Amerikan Doları büyüklüğüne ulaşması öngörülüyor.

Genel seçimlerin ardından özellikle yılın ikinci yarısından sonra etkisini arttıran makroekonomik zorlukların Türkiye'nin BİT harcamalarını gözle görülür şekilde etkilediğini belirten IDC Türkiye Ülke Direktörü Nevin Çizmecioğulları, rapora yansıyan gelişmeler hakkında şunları söyledi:

"Global harcama ve istihdam tedbirleri, artan rekabet ve kârlılık baskısı; yerelde Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında hızlı değer kaybı ve dalgalanması, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kurumların BT yatırımlarını tekrar gözden geçirmelerine ve ötelemelerine yol açtı. Tüm olumsuzluklara rağmen, Türkiye pazarında kalıcı yer edinmek isteyen ve uzun vadeli düşünen işletmelerin teknolojiye yatırım yapmaya devam ettiklerini gözlemliyoruz. Bu belirsizlik ortamında şirketler için dijital dönüşümün önemi çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Önümüzdeki dönemde büyüyen startup ekosisteminin de katkısı ile, blokzinciri, siber güvenlik, 5G, robotik süreç otomasyonu gibi yeni teknolojilerde birçok işbirliğinin, yeni yatırımların ve projelerin hayata geçmesini öngörüyoruz".

IDC, 2019 yılında, Türkiye telekom servisleri haricinde kalan BT pazarının 8,3 milyar dolar seviyesinde olmasını bekliyor. Donanım ağırlıklı pazarda, BT hizmetleri ve yazılım alt kırılımları, IDC'nin öngördüğü tahmini yüzde 3,8'lik yıllık büyüme oranlarıyla en hızlı büyüyen alanlar olarak öne çıkıyor.

Telekomünikasyon, finans, kamu, üretim ve perakende en çok BT harcaması yapan sektörler olarak dikkat çekerken, özellikle telekom operatörleri dijital servis sağlayıcı olma yönünde kayda değer yatırımlar gerçekleştiriyor. Finans sektörü ise yatırımlarını bir yandan regülasyon uyumunu sağlama çerçevesinde şekillendirirken, diğer yandan blokzinciri, Open API gibi yeni teknolojilerle müşteri deneyimini iyileştirmeye ve operasyonel verimliliğe odaklanıyor.