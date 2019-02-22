"2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri" Sahiplerini Buldu

Türkiye'nin önde gelen bankacılarını ve şirketlerini bir araya getiren ödül töreninde, büyük ödüllerin sahibi Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş, Turkcell, Ciner Grubu, Akbank ve VakıfBank oldu.

Türk sermaye piyasaları ile finans sektörünün en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen "2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri", GFC Media Group'un ev sahipliğinde bu yıl beşinci kez verildi. Shangri-La Hotel'de düzenlenen, Türkiye'nin önde gelen bankacılarını ve şirketlerini bir araya getiren ödül törenine toplam 220 yönetici, kurumsal müşterileriyle katıldı.

GFC Media Group Türkiye Kıdemli Satış Müdürü Elvan Cosgun konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu etkinlik bir kez daha 2019 senesinde Türkiye Sermaye Piyasalarındaki büyük başarıları ortaya koydu ve Türk bankacılık sektörünün güçlü yönlerini vurguladı" dedi.

Büyük ödül "Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş" nin oldu

Düzenlenen törende, Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş "Yılın Altyapısı" ve "Proje Finansmanı Anlaşması" kategorilerinde büyük ödüllerin sahibi oldu. Şirket bu ödülleri, Marmara Bölgesi'nde Kamu Özel Ortaklığı'na dayanan Marmara Bölgesi çevre yolunu tamamlamak için yaptığı 2.265 milyar Avro tutarındaki amortisman kredisi anlaşmasıyla aldı.

Turkcell'e iki ödül

Gecede Turkcell de iki kategoride ödüle layık görüldü. Turkcell, Nisan 2018'da 500 milyon ABD doları tutarındaki 144a/RegSEurobond ihracıyla "Yılın 144a/RegS Bond/Sukuk Anlaşması" ve 680 milyon ABD dolarındaki 10 senelik Çin Kalkınma Bankası Kredisini yeniden yapılandıran çoklu kredi kullanıcılı, çoklu para birimli ve çoklu yargı yetkisine tabi kredi anlaşması ile de "Yılın Yapılandırılmış Kredisi" ödüllerinin sahibi oldu.

Ciner Grubu, Akbank ve VakıfBank da geceden ödülle döndü

Ciner Grubu, son beş senede Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük kurumsal kredi olan 1,66 milyar ABD Doları tutarındaki sendikasyon kredisi ile "Yılın Kurumsal Borç Anlaşması" ödülünü kazandı.

Düzenlenen ödül töreninde ayrıca, "Yılın Sendikasyon Kredisi Anlaşması" kategorisinde, 591 milyon Avro ve 285 milyon ABD Doları değerindeki sendikasyon kredisi ile Akbank "Çift Dilimli Çok Para Birimli Sendikasyon Kredisi" ödülünü aldı.VakıfBank ise yine aynı kategoride, gerçekleştirdiği 1,33 milyar TL'lik döviz cinsinden tahville "Yapılandırılmış Tahvil Anlaşması" ödülünün sahibi oldu.