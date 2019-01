2019, Türkiye Ekonomisinin Büyüyeceği Bir Yıl Olacak"

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, "2019, Türkiye ekonomisinin büyüyeceği bir yıl olacak.

MURAT BİRİNCİ - Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, "2019, Türkiye ekonomisinin büyüyeceği bir yıl olacak. Sonraki dönemlerde ise daha pozitif büyümeler gözlenecek." dedi.



Kaan Gür, AA muhabirine bankacılık sektörü, Türkiye ekonomisi ve Alternatif Bank'a ilişkin yaptığı değerlendirmede, geçen yılın ikinci çeyreğinden itibaren başlayan dalgalı süreçte, uzun süredir de görülmeyen bir volatil dönemde bankacılık sektörünün, ülkenin ve Alternatif Bank'ın iyi bir sınav verdiğini söyledi.



Bu dönemde Türk bankacılık sektörünün daha pozitif ayrıştığını ifade eden Gür, "Sektörde 30. yılını idrak eden bir bankacı olarak, kriz ortamını, türbülansı çok iyi yöneten, bu konuda çok deneyimli, çok soğukkanlı, kendine güvenen bir bankacılık sektörünün olduğunu görüyorum. Sermaye yeterlilikleri olsun, regülatif anlamda bulunduğu konum olsun, başarıyla sınav vermemizin arkasındaki en önemli etmenlerden birisi bu idi. Özellikle bahse konu dönemde gerek hükümetimiz ve ekonomi yönetimimiz gerek düzenleyici ve denetleyici kurumlarımız gerekse bankacılık sektörü arasında çok ciddi dirsek teması oldu. Faizlerin yönünün aşağı dönmesinde, CDS'lerin gerilemesinde ve güvenin tekrar perçinlenmesinde sistematik çalışmanın ve dirsek temasının olduğunu bilmemiz gerekir." diye konuştu.



Gür, bu yılın ikinci yarısından itibaren ekonomide belli bir dengelenmeden sonra büyümeye geçişin görüleceğini söyledi.



2019'un, Türkiye ekonomisinin büyüyeceği bir yıl olacağını, sonraki dönemlerde ise daha pozitif büyümelerin gözleneceğini ifade eden Gür, hükümetin ve ekonomi yönetiminin; mali disiplini koruyacağını, sıkı para politikası duruşunun devam edeceğini ve enflasyondaki gelişmeleri de çok yakından takip ederek gerekli aksiyonları alacağını kaydetti.



Gür, bu yıl enflasyonun yüzde 18'e gerileyebileceğini, büyümenin de yılın ikinci yarısından sonra yükselerek yüzde 1 seviyesinde bir rakamın görülebileceğini bildirdi.



"Bankacılık sektörü proaktif davranıyor"



Kaan Gür, son dönemde yaşanan kredi yapılandırması ve konkordato konularına ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Firmaların ödeme niyeti var, arızi bir zorluk yaşıyor, ciro yaratma kabiliyeti gerilemiş, karlılıklarda erozyon oluşmuş ama işin kendisi iyi, işin başındaki patron yüksek moraliteyle işi sahiplenmiş. Bu firmaya ya da gruba destek verme zaten bankacılığın olmazsa olmazıdır. Bankacılık sektörü, bu ihtiyacı gördüğünde zaten proaktif davranarak müşterileri ile görüşmeler yapıyor. Konkordato sürecindeki firmalarla bankacılar olarak konuşarak ihtiyacı doğru tespit edip olması gereken desteği, finansal yapılandırmayı sağlayacak ortamı ve onlara cesareti de veriyoruz. Alternatif Bank olarak bu konuda seçici davranıyoruz."



Gür, bankacılık sektöründe karlılığın belli bir seviyede tutulmasının elzem olduğunu vurguladı.



"Yatırımcı anlamında pozitif işaretler görülecek"



Alternatif Bank Genel Müdürü Gür, global anlamda 2019'un, büyüme beklentilerinin aşağıya geçildiği, herkesin temkinli baktığı bir dönem olacağını söyledi.



ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının devam ettiğinin de gözden kaçırılmaması gerektiğini belirten Gür, "Türkiye, tüm bu çetin süreçte politik ve jeopolitik alanda pek çok zoru başarıp yoluna azimle devam eden bir ülke. Bunu unutmamak lazım. Biz kendimize dışarıdan bakmayı ve takdir etmeyi beceremiyoruz. Çok iyi işler yapıyoruz. Tabii ki temkini elden bırakmayalım." dedi.



Gür, yılın ikinci yarısından itibaren yatırımcı anlamında pozitif işaretlerin görüleceğine işaret etti.



"Sektörün üzerinde performans sergiledik"



Kaan Gür, göreve geldiklerinde yönetime 5 yıllık bir iş planı sunduklarını ve temel stratejilerinin de sağlıklı büyüme olduğunu vurgulayarak, sağlıklı büyümeden kastının; reel sektöre ve Türkiye ekonomisine verdikleri desteği artırmak anlamına geldiğini söyledi. Gür, 5 çeyrektir yönetimde olduklarını ve planlarına paralel bir görünüm içinde faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti.



Gür, geçen yılın ocak-eylül döneminde bankanın toplam aktifinin 2017 sonuna göre yüzde 41 büyüyerek 29,3 milyar liraya ulaştığını ve sektörün üzerinde bir performans sergilediklerini bildirdi.



Reel sektöre verdikleri nakit ve gayrinakdi kredi desteğinin Eylül 2018 itibarıyla 25 milyar TL'ye yaklaştığını belirten Gür, kredi ve mevduattaki büyümenin sırasıyla yüzde 34 ve yüzde 32 seviyelerinde olduğunu, yine sektörün üzerinde performans gösterdiklerini aktardı.



"İhracatçının bankası olmak istiyoruz"



Alternatif Bank Genel Müdürü Gür, göreve geldikten sonra marka kimliğinde bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini ve Abank'tan Alternatif Bank'a geçişin sağlandığını hatırlattı.



Kuruluş ismi olan Alternatif Bank'a dönüşümün marka bilinirliği açısından da pozitif algılandığını ifade eden Gür, basiretli bankacılık yapmak için yola çıktıklarını söyledi.



Gür, "Müşterisine yakın, onlarla açık iletişim içinde olan, müşterinin yolculuğunda ona her an destek vermek için hazır olan, danışman sıfatıyla da bunu yapacak bir yetkinliği de geliştirip basiretli bankacılık ilkesi ve danışman banka olarak her ölçekte firma ile iş yapmayı benimsedik." dedi.



İhracatçının bankası olmak istediklerini ve dış ticaret işlemleri konusunda ciddi uzmanlıklarının bulunduğunu anlatan Gür, yetkin bir muhabir ağları bulunduğunu, Katar'a ihracat yapan şirket sayısının çok düşük olduğunu, bu sayıyı artırmak için çaba sarf edeceklerini söyledi.



Kaan Gür, şöyle devam etti:



"Katar sermayeli bir banka olmamızın getirmiş olduğu Katar ile Türkiye arasındaki dış ticareti çok önemli bir seviyeye taşımak gibi bir misyonumuz var. Türkiye'nin Körfez ülkelerine ihracatı 2017'de 24 milyar dolar olmuş. 2018 ihracatı da 25 milyar doların üzerini görecek. Türk ihracatçısının Katar'a yaptığı ihracat, 2017'de 400 milyon doların üzerinde iken, 2018'de yüzde 100'lük artışla 1 milyar doları aşacak. Buradaki potansiyel çok yüksek. Katar'ın ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında 12'nciyiz. İhracat ve yatırım anlamında Katar'a odaklanmamız lazım. Alternatif Bank olarak Katar ile Türkiye arasında bir köprü görevi göreceğiz. Danışman banka misyonumuzu burada göstereceğiz. Türkiye'de iş yapmak isteyen Katarlı iş adamlarına ve Katar'da iş yapmak isteyen Türk müteşebbislerimize bürokrasinin azaltılması, pazar araştırması, mevzuat, finansal destek konularında yardımcı olacağız. Bunları yaparken ana ortağımız Commercial Bank'ın global tecrübesinden de faydalanacağız."



"Katar-Türkiye arasındaki doğrudan yabancı sermaye akışına aracılık edeceğiz"



Kaan Gür, bu yıl TL kredilerde daha fazla çaba göstereceklerini, turizm ve ihracat sayılan işlemlere daha fazla finansman desteği sunacaklarını bildirdi.





Özellikle katma değerli projelerde yer almak istediklerini ifade eden Gür, "Commercial Bank'ın da önemli imkanları var. 2019 ve sonrasında Commercial Bank'ın da gücüyle yeni projelerde yer alma fırsatlarını takip edeceğiz. Katar'dan Türkiye'ye yatırım yapma konusunda büyük istek ve niyet var. Bu noktada bir menkul kıymet alanında iştirakimiz var. Geniş yetkili aracı kurum lisansını alıyoruz. Alternatif Yatırım ve Menkul AŞ olarak faaliyetini sürdürecek. Katar-Türkiye arasındaki olası yatırım fırsatlarını doğrudan yabancı sermaye akışına burada aracılık ederek katma değer yaratmak istiyoruz. Çünkü Alternatif Bank, Katar'ın Türkiye finans sektöründe en büyük ikinci yatırımıdır." şeklinde konuştu.





"Kredilerde yüzde 15-17 bandında bir büyüme öngörüyoruz"



Alternatif Bank Genel Müdürü Gür, yeni taşındıkları, tüm iştirakleri ile aynı çatı altında bulundukları ve mülkiyeti kendilerine ait olan genel müdürlük binalarının; ana sermayedarın Türkiye'ye ve bankaya olan güvenin en net göstergesi olduğunu vurguladı.



Bu yıl Alternatif Bank olarak yine sektörün üzerinde bir büyüme performansı göstermeyi hedeflediklerini kaydeden Gür, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Genel anlamda ekonomik faaliyetlerde bir soğuma ve düzeltme görüyoruz. Türkiye'nin bugün içinde bulunan ortamda cari açığında, ithalattan kaynaklı bir daralma görülüyor. Cari fazlayı konuşmaya başladık. Bu bir noktaya kadar makul ve iyi karşılanmalı. Özellikle yatırım ve ara malları ithalatı, bizim ihracatımızı doğurduğu için buradaki dengeyi de çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Güzel olan şey, ihracatın artış trendinde olması. Bu çok pozitif bir gelişme. Biz 2019'a bakarken, sektörde kredilerde yüzde 12 civarında bir büyüme öngörüyoruz. Alternatif Bank olarak, kredilerde yüzde 15-17 bandında bir büyüme öngörüyoruz. Bu yıl da reel sektörün hem nakit hem de gayrinakdi kredilerine aracılık yapacağız."



Gür, reel sektörde istihdama katkı sağlayacak, ihracatçı, üretime açık, gönlünde Türkiye'ye katma değer yaratma arzusu olan ölçeğinden bağımsız herkesle iş yapma gayreti içinde olacaklarını ifade etti.



Bu yıl daha fazla müşteri kazanımı için sahada olmayı sürdüreceklerini bildiren Gür, "Geçen yıl döviz kurlarının zirve yaptığı dönemde genel müdür yardımcılarımızla beraber Gaziantep'te firmaları ziyaret ediyorduk. Firma sahiplerinden bir müşterimiz, 'Kaan Bey, piyasalar böyle iken, burada ne işiniz var? Genel müdürlük binasında olmanız gerekmiyor mu?' şeklinde soru sordu. 'Biz sizin için buralardayız. Biz sizi duymak istiyoruz. Olmamız gereken yer burası, sorunlarınızı duymaya geldik.' dedim. Bankacılık öyle uzaktan yapılan bir iş değil. Sahada olmak gerekir. 2019 yılında da müşterilerimizin hep yanında olacağız." şeklinde konuştu.



"Ocak ayı gibi 50 milyon dolarlık sermaye artırımı yapmayı hedefliyoruz"



Kaan Gür, geçen yılı 49 şube ile kapattıklarını, bu yıl ise sayının 53'e çıkacağını bildirdi. Türkiye'deki ticari potansiyelin yüzde 85'inin mevcut şubelerle kapsandığını ifade eden Gür, 2020'den sonra şubeleşme ve istihdam anlamında büyümenin daha net görüleceğini söyledi.



Stratejileri doğrultusunda 5. yılın sonunda aktif büyüklük bakımından 12. sıraya yükselmek istediklerini aktaran Gür, "Bunu yapmak için sermayeye ihtiyaç olacak. Hissedarımız, ülkemizin ve Alternatif Bank'ın potansiyelini görüyor. 2020 yılına kadar 300 milyon dolar sermaye artışı için el sıkışarak iş planımızı yaptık. Ocak 2018'de 50 milyon dolarlık ilave sermaye artırımı yapmıştık. Ocak ayı gibi diğer 50 milyon dolarlık sermaye artırımını yapmayı hedefliyoruz. Kalan 200 milyon dolarlık kısmı 2020 yıl sonuna kadar gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Artan Şiddet Olayları Nedeniyle 4, 5 ve 6 Ocak'ta Amatör Maçlar Oynanmayacak

Erdoğan'dan Başkan Adaylarına Dikkat Çeken Talimat: Kapınız 7 Gün 24 Saat Halka Açık Olsun

Şarkıcı Sami Levi, Survivor 2019'un Yarışmacı Adayları Arasında Yer Aldı

Osmangazi Köprüsü'nün 2019 Yılı Geçiş Ücreti Belli Oldu