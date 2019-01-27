Son Dakika Haberleri: 2019 Türkiye Küçükler Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası Sona Erdi

2019 Türkiye Küçükler Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası Sona Erdi

29 dakika önce

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 2 bin 663 sporcunun katılımıyla düzenlenen 2019 Türkiye Küçükler Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası tamamlandı.

2019 Türkiye Küçükler Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası Sona Erdi, System.String[]


ANTALYA'nın Serik ilçesinde 2 bin 663 sporcunun katılımıyla düzenlenen 2019 Türkiye Küçükler Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen 2019 Türkiye Küçükler Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası sona erdi. Bir hafta süren şampiyonada küçükler kategorisinde 1920, yıldızlar kategorisinde 661, emektarlar kategorisinde 82 olmak üzere 2 bin 663 sporcu mücadele etti.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül törenine Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Veli Ozan Çakır, TSF Başkanı Gülkız Tulay, Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürü Mevlüt Özen ve protokol katıldı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Veli Ozan Çakır, bu tür organizasyonların zorluklarını ve keyifli olduğunu bildiğini söyledi.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, ülkenin her yerinden katılan sporcuların kazanmak için canla başla çalıştıklarını belirterek, bu ülkenin geleceğine ve evlatlarının hayatlarına dokunduklarını kaydetti.

Turnuvada dereceye girenleri ödülleri protokol tarafından verildi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:26 Kaynak: DHA

serik, Antalya, Türkiye, Spor
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