Son Dakika Haberleri: 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası

2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası

24 dakika önce

2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası ilk ayak yarışı Ankara'da yapıldı.

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2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası ilk ayak yarışı Ankara'da yapıldı.

Ankara Off-Road Kulübü (ANDOFF) tarafından Mühye köyünde gerçekleştirilen ve 2 gün süren yarışların ardından genel ve takım sıralamasında dereceye girenler belirlendi.

Genel sıralamada Nihat Keskin 94 puanla yarışı birinci bitirdi. Bu kategoride Kenan Çarpışantürk 87 puanla ikinci, İsmail Ayhan da 86 puanla üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Takım sıralamasında ise 54 Redline Team 195 puanla ilk sırada yer alırken, Yeniyol Ofset 116 puanla 2'inci, EVL Garage da 106 puanla 3. oldu.

2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı Denizli'de yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:09 Kaynak: AA

Ankara, Türkiye, Spor
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