Son Dakika Haberleri: 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası Başladı

2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası Başladı

1 saat önce

2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası ilk ayak yarışı Ankara'da başladı.

2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası Başladı, System.String[]
2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası ilk ayak yarışı Ankara'da başladı.

Ankara Off-Road Kulübü tarafından Mühye köyünde gerçekleşen yarışın ilk ayağında, 21 araçta 42 sporcu mücadele ediyor. Ferdi yarışların yanı sıra Sakarya, Ankara, Denizli, Karabük ve Kahramanmaraş'tan takımlar da yarışmalara katılacak.

Altı turdan oluşan şampiyonanın ilk ayağı "Gazi Mustafa Kemal" ismini taşıyan orman etabıyla başladı. Yarışmacılar bu etabı 3 kez geçtikten sonra ilk gün mücadelesi sona erecek.

Seyirci etabı ikinci günde

2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci günü, yarın saat 10.00'da 1,5 kilometre uzunluğundaki "Ata Motors" seyirci etabıyla başlayacak.

Organizasyonda yarın yapılacak yarışlar sonrasında dereceye girecek isimler ve takımlar belirlenecek.

Şampiyonanın diğer ayakları ise sırasıyla Denizli, Karabük, Sakarya, Sinop ve Kahramanmaraş'ta düzenlenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:39 Kaynak: AA

Sakarya, Kahramanmaraş, Ankara, Türkiye, Spor
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