Son Dakika Haberleri: 2019 Türkiye-Özbekistan Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Toplantısı, Erdoğan ve Mirziyoyev...

2019 Türkiye-Özbekistan Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Toplantısı, Erdoğan ve Mirziyoyev...

1 saat önce

Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev başkanlığında 2019'da Türkiye'de düzenlenecek.

2019 Türkiye-Özbekistan Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Toplantısı, Erdoğan ve Mirziyoyev..., System.String[]
Türkiye- Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev başkanlığında 2019'da Türkiye'de düzenlenecek.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Toplantısının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev başkanlığında 2019'da Türkiye'de gerçekleştirileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Nisan- 1 Mayıs 2018 tarihlerinde Özbekistan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında varılan anlaşmalar sonucu oluşturulan Türkiye-Özbekistan Stratejik İşbirliği Konseyi, iki ülke arasındaki işbirliğini ekonomiden savunma sanayine, eğitimden kültüre, çevreden enerjiye, tarımdan turizme her alanda daha da güçlendirmeyi ve stratejik ortaklığın altyapısını daha da geliştirmeyi hedefliyor. - TAŞKENT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:42 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Özbekistan, Politika
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