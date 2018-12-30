2019 Türkiye-Özbekistan Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Toplantısı, Erdoğan ve Mirziyoyev...
1 saat önce
Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev başkanlığında 2019'da Türkiye'de düzenlenecek.
Türkiye- Özbekistan
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev başkanlığında 2019'da Türkiye'de düzenlenecek.
Özbekistan Dışişleri Bakanlığı
Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Toplantısının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev başkanlığında 2019'da Türkiye'de gerçekleştirileceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın 29 Nisan- 1 Mayıs
2018 tarihlerinde Özbekistan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında varılan anlaşmalar sonucu oluşturulan Türkiye-Özbekistan Stratejik İşbirliği Konseyi, iki ülke arasındaki işbirliğini ekonomiden savunma sanayine, eğitimden kültüre, çevreden enerjiye, tarımdan turizme her alanda daha da güçlendirmeyi ve stratejik ortaklığın altyapısını daha da geliştirmeyi hedefliyor. - TAŞKENT
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:42 Kaynak: İHA
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