2019 Türkiye Sağlık Araştırması sonuçları - Son Dakika

2019 Türkiye Sağlık Araştırması sonuçları

Türkiye Sağlık Araştırmasına göre, ülkedeki obez bireylerin oranı geçen yıl yüzde 21,1 olarak belirlendi.

2019 Türkiye Sağlık Araştırması sonuçları, System.String[]

Türkiye Sağlık Araştırmasına göre, ülkedeki obez bireylerin oranı geçen yıl yüzde 21,1 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "2019 Türkiye Sağlık Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2016 yılında yüzde 19,6 iken 2019'da yüzde 21,1 oldu.

Cinsiyet özelinde bakıldığında kadınların yüzde 24,8'inin obez, yüzde 30,4'ünün obez öncesi olduğu tespit edildi. Erkeklerde ise bu oranlar sırasıyla yüzde 17,3 ve yüzde 39,7 olarak belirlendi.

Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde 0-6 yaş grubundaki çocuklarda en çok görülen hastalık türleri incelendiğinde yüzde 35,9 ile üst solunum yolu enfeksiyonu ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 28,7 ile ishal, yüzde 9,5 ile alt solunum yolu enfeksiyonu izledi.

Söz konusu dönemde 7-14 yaş grubundaki çocuklarda da yüzde 29,4 ile en çok üst solunum yolu enfeksiyonu görüldü. Bunu yüzde 18,3 ile ishal, yüzde 14,2 ile ağız ve diş sağlığı sorunları takip etti.

Geçen yıl 15 yaş ve üstü bireylerde en çok görülen hastalık türleri ise sırasıyla yüzde 29,7 ile bel ve yüzde 20,5 ile boyun bölgesi problemleri, yüzde 16,4 ile hipertansiyon, yüzde 12,3 ile alerji ve yüzde 11,2 ile artroz oldu.

Tütün kullanan bireylerin oranı azaldı

Her gün tütün kullanan 15 yaş ve üzeri bireylerin oranı geçen yıl yüzde 28 olarak belirlendi, bu oran erkeklerde yüzde 41,3, kadınlarda ise yüzde 14,9 oldu.

Tütün kullanmayan bireylerin (bırakanlar ve hiç kullanmayanlar) oranı ise 2016 yılında yüzde 69,4 iken 2019 yılında azalarak yüzde 68,7 oldu. Yaş gruplarına göre incelendiğinde en çok tütün kullanan bireyler yüzde 42,8 ile 35-44 yaş grubunda yer aldı.

Geçen yıl yataklı tedavi hizmeti alan bireylerin oranı yüzde 10,8 oldu. Bu oran 2016'da yüzde 11,3 olarak hesaplandı.

Yataklı tedavi hizmetinde yaş grupları incelendiğinde yüzde 23,7 ile 75 yaş ve üstü bireyler ilk sırayı alırken bunu yüzde 18,3 ile 65-74 yaş grubundaki bireyler takip etti.

En çok faydalanılan koruyucu hizmet yüzde 50,8 ile tansiyon ölçtürme oldu

Geçen yıl 15 yaş ve üstü bireylerden tansiyon ölçtürenlerin oranı 2016 yılında yüzde 48,6 iken 2019 yılında artarak yüzde 50,8 oldu.

Bireylerin faydalandığı koruyucu hizmetlerden 2016'ya göre en çok artış göstereni kolesterol ve kan şekeri ölçümü oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 10:49 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 2019 Türkiye Sağlık Araştırması sonuçları - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 370 liradan işlem görüyor Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor         
16:57
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi 3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi         
16:40
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü         
16:36
Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım         
16:22
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak         
16:13
Yaşlı insanların yardımına koşan güzel tenisçi Katie Boulter büyük takdir topladı Yaşlı insanların yardımına koşan güzel tenisçi Katie Boulter büyük takdir topladı         
16:07
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum         
16:06
Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir         
15:57
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı         
15:57
CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki         
15:56
3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu 3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu         
15:54
Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları         
15:51
Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi         
15:50
2 yolcuyu maske takması için uyaran minibüs şoförü bıçaklandı 2 yolcuyu maske takması için uyaran minibüs şoförü bıçaklandı         
15:43
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı         
15:29
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü         
15:24
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz         
15:20
Parlamentoda konuşma yapan Ekonomi Bakanı, sık sık terini ve burnunu silince korona paniği yaşandı Parlamentoda konuşma yapan Ekonomi Bakanı, sık sık terini ve burnunu silince korona paniği yaşandı         
15:00
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler         
14:59
Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı         
14:45
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak         
14:42
Son dakika: Erdoğan ve Serrac görüşmesi başladı! Taraflar anlaşırsa, Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol çıkaracak Son dakika: Erdoğan ve Serrac görüşmesi başladı! Taraflar anlaşırsa, Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol çıkaracak         
14:42
Maske stantları kaldırılan Beyoğlu Belediyesi ile kararı veren İBB'nin zabıta ekipleri birbirine girdi Maske stantları kaldırılan Beyoğlu Belediyesi ile kararı veren İBB'nin zabıta ekipleri birbirine girdi         
14:37
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt         
14:28
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek         
14:25
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı         
14:24
Alacak verecek meselesinden benzin istasyonunu basan iki kişi, feci şekilde dayak yedi Alacak verecek meselesinden benzin istasyonunu basan iki kişi, feci şekilde dayak yedi         
14:02
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı         
13:39
Hırsızların otomobilini tekerleksiz bıraktığını gören araç sahibi, şoke oldu Hırsızların otomobilini tekerleksiz bıraktığını gören araç sahibi, şoke oldu         
13:38
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak         
13:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2020 17:11:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 2019 Türkiye Sağlık Araştırması sonuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]