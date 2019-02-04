2019 Türkiye Satranç Kupası Sona Erdi (2)

BAŞKAN TULAY: "MÜCADELENİZ BENİ GURURLANDIRIYOR"TSF Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye Kupası'nda derece alan sporcuları kutladı Tulay, "Satranç sporu centilmence mücadele etmeyi gerektirir. 8 gün boyunca Antalya'da muhteşem bir mücadeleye şahit olduk.

BAŞKAN TULAY: "MÜCADELENİZ BENİ GURURLANDIRIYOR"



TSF Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye Kupası'nda derece alan sporcuları kutladı Tulay, "Satranç sporu centilmence mücadele etmeyi gerektirir. 8 gün boyunca Antalya'da muhteşem bir mücadeleye şahit olduk. Uluslararası ustamız Cem Kaan Gökerkan başta olmak üzere dereceye giren tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Ustalarımızın ülkemizde elde ettiği başarıların uluslararası arenada elde edecekleri başarılarla taçlanmasını diliyorum" dedi.

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