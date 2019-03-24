2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası
1 saat önce
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ilk ayak yarışlarında dereceye girenler belli oldu.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu
(TOSFED) 2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ilk ayak yarışlarında dereceye girenler belli oldu. Ege
Otomobil Sporları Kulübü tarafından Manisa
Büyükşehir Belediyesi, Demirci
Belediyesi ve Akıncılar Motosiklet
Kulübü desteğiyle Manisa'da düzenlenen organizasyonda 24 sporcu yer aldı.
K1 kategorisinde Taner Oruç, K2'de Engin Apaydın, K3'te Ayhan Germirli, K4'te ise Emin Cem Yalın
birinciliğe ulaştı.
Ege Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Özgür Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Demirci'nin organizasyona güzel bir ev sahipliği yaptığını, yarışların çok heyecanlı ve güzel geçtiğini belirterek, yarışları gelecek yılda da aynı parkurda düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:53 Kaynak: AA
Kamyonete Çarpan Otomobilde Bulunan 3 Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti
14 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Araç Kaza Yaptı: Biri Ağır, 2 Yaralı
İzmir'de Feci Kaza Güvenlik Kamerasındayeniden
Belçika-Türkiye Maçını Bırakıp Hamburger Yemeye Giden Eden Hazard'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf