Son Dakika Haberleri: 2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası
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2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası

7 dakika önce

2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışı olan Kartepe Tırmanma Yarışı sona erdi.

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2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışı olan Kartepe Tırmanma Yarışı sona erdi.
Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından Kartepe Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen yarışta 5,3 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli Derbent parkuru koşuldu.
Yarışta 4 kategoride 17 sporcu mücadele etti. Birinci kategoride Murat Can Şen, ikinci kategoride Yiğit Sercan Yalçın, üçüncü kategoride Refik Bozkurt ve dördüncü kategoride Emin Cem Yalın birinci oldu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:05 Kaynak: AA
Kocaeli, Kartepe, Türkiye, Spor
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