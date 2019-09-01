Son Dakika Haberleri: 2019 Türkiye Trial Şampiyonası'nın 4. ayağı başladı
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2019 Türkiye Trial Şampiyonası'nın 4. ayağı başladı

1 saat önce

2019 Türkiye Trial Şampiyonası'nın 4. ayağı, Bolu'da verilen startla başladı.

2019 Türkiye Trial Şampiyonası'nın 4. ayağı başladı, System.String[]

2019 Türkiye Trial Şampiyonası'nın 4. ayağı, Bolu'da verilen startla başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile Bolu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü tarafından Çakmaklar mevkisinde bulunan Köroğlu Motorsporları Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonada 2 ekip, 4 araçla mücadele ediyor.

Çeşitli etaplardan geçen ekipler, zaman zaman zor anlar yaşadı.

Zorlu parkurdan geçerken araçlardan biri devrildi. Sürücü kendi imkanlarıyla çıkarken, halat yardımıyla düzeltilen araç, daha sonra yarışa devam etti.

Turan: "Yarışmanın sonunda şampiyon belli olacak"

Bolu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü Başkanı Burhan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Trial Şampiyonası'nın son ayağının Bolu'da yapıldığını belirterek, "Yarışmanın sonunda şampiyon belli olacak." dedi.

Şampiyonaya yoğun bir ilginin olmadığını dile getiren Turan, "Bir başka şampiyona nedeniyle burada az araçla start alıyoruz. Etabımız çok güzel. Arkadaşlar çok memnun. Bu tür organizasyonları Bolu'da yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Turan, 4 araç ve 2 takımın yarıştığını aktararak, "Bu araçlar ikili yarışıyorlar. Takım arkadaşlarını çekerek engel aşacaklar. Şampiyonanın sonunda ödül töreni olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Türkiye, Bolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 02:02 Kaynak: AA
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