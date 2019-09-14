Son Dakika Haberleri: 2019 Türkiye Ulusal Tavla Turu
Son Dakika Spor Haber

2019 Türkiye Ulusal Tavla Turu

1 saat önce

"WBF-2019 Türkiye Ulusal Tavla Turu"nun altıncı etabı, "WBF-Türkiye 14. Bodrum Açık Tavla Şampiyonası" başladı.

"WBF-2019 Türkiye Ulusal Tavla Turu"nun altıncı etabı, "WBF-Türkiye 14. Bodrum Açık Tavla Şampiyonası" başladı.

Dünya Tavla Federasyonu (WBF) tarafından Bodrum'daki bir otelde düzenlenen organizasyona, yerli ve yabancı 100'ün üzerinde oyuncu katılıyor.

Bodrum'daki tavla mücadelesi, "ana aktivite", "geleneksel", "danışman çiftler", "havuz", "ekstra kazanç", "kadınlar özel", "jackpot", "1-puan" ve "elit kulüp özel" kategorilerinde yapılıyor.

Turnuva direktörü WBF Türkiye Temsilcisi Arda Fındıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "WBF-Türkiye 2019 Ulusal Tavla Turu"nun 6'ncı etabının Bodrum'da yapıldığını söyledi.

Fındıkoğlu, 9 etaptan oluşan turda, Bodrum'daki şampiyonaya Rusya, Almanya, Fransa ve Lübnan'dan da katılımın olduğunu, toplam oyuncu sayısının 140'ı bulacağını düşündüklerini dile getirdi.

"Geleneksel" kategorisinin, Bodrum'da 30 Mayıs 2015'te yaşamını yitiren ünlü karikatürist Bedri Koraman anısına oynandığına dikkati çeken Fındıkoğu "Rahmetli Bedri Bey bizim için çok kıymetli bir ustaydı. Kişiliğinden öte tavla oyunculuğu da çok ileriydi. Bizim Türkiye'de ilerlememizde de çok katkısı olmuştur. Her yıl bu turnuvada onun sevdiği 'geleneksel' kategorimizi, onun ismine oynatıyoruz, ismini burada yaşatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Turnuva, 15 Eylül Pazar günü sona erecek.

2019 Türkiye Ulusal Tavla Turu

Türkiye, Bodrum, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Akşener: Millet İttifakı'nın geleceği önümüzdeki gelişmelere bağlı
iPhone 11 modellerini tanıtan Apple, Türkiye fiyatlarında bin TL indirime gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler: Bize parayla vermediği silahı terör örgütlerine parasız veriyor ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Tüm eylem seçeneklerini değerlendiriyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 02:19:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2019 Türkiye Ulusal Tavla Turu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]