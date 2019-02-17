2019 Türkiye Ulusal Tavla Turu Şampiyonası
1 saat önce
2019 Türkiye Ulusal Tavla Turu Şampiyonası'nın Bursa etabı yapıldı.
2019 Türkiye
Ulusal Tavla Turu Şampiyonası'nın Bursa
etabı yapıldı.
Dünya Tavla Federasyonu (WBF) Türkiye Temsilciliği tarafından Bursa'da bir otelde düzenlenen turnuvaya çeşitli kentlerden yaklaşık 100 kişi katıldı.
WBF Türkiye Temsilcisi ve şampiyonanın direktörü Arda Fındıkoğlu, yaptığı açıklamada, turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.
Turnuvanın 9 kategoriden oluştuğunu belirten Fındıkoğlu, " Ankara
, İstanbul
, Kocaeli
ve diğer şehirlerden 100 civarında oyuncu katıldı. Son derece güçlü müsabakalar oluyor. Bursa, turnuvada önemli bir yere sahip. Her yıl bir etabı burada yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:27 Kaynak: AA
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