2019 TÜSEM Sonbahar Toplantısı ve Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Çalıştayı

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, çalıştaya katılan katılımcılara Üniversitemizle ilgili bilgi verdi. Kaliteden ödün vermeden akademisyeninden memuruna kadar tüm çalışanların belirli bir seviyeye gelmesi için canla başla çalıştıklarını söyledi. Beşikten mezara kadar eğitimin süreklilik arz ettiğini ifade eten Kaya, bu noktada sürekli eğitim merkezlerin büyük önem taşıdığını belirtti.

Rektör Kaya'dan sonra kürsüye gelen Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ömer Eren: "2009 yılında kurulan merkezimiz farklı konularda eğitimler vermektedir. Sürekli Eğitim Merkezi insanların ihtiyaç duyduğu eğitimleri vermeye çalışıyor. Kendini geliştirmeye adamış herkese eğitimleri veriyoruz. İnsanların gelişimlerine katkıda bulunmak istiyoruz. Birçok kurum ile birlikte yürüttüğümüz projelerimiz var. Okullarımızla ilgili projeleri önemsiyoruz. Bugün burada sizleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Toplantı Yükseköğrenim Kurulu Kalite Kurul Başkan Yardımcısı Sibel Aksu Yıldırım'ın Kalite Akreditasyon konulu sunumu ile devam etti. Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu'nun hayat boyu öğrenme kapsamında MEB-Üniversite işbirliği sunumları ile birinci gün tamamlandı.

İkinci gün gerçekleştirilen programın çalıştay kısmı Altınözü Belediyesi bünyesinde gerçekleştirildi. Çalıştayda sürekli eğitim merkezlerinin karşılaştığı sorunlar ele alınarak incelendi ve sorunların raporlanarak Yükseköğretim Kuruluna sunulmasına karar verildi.