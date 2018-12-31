2019'u Cenaze Provasıyla Karşıladılar
1 saat önce
Tayland'da bir grup, yılbaşına özel düzenlenen bir ayinde cenaze provası yaparak yeni yılda yeni bir başlangıç yaptı.
Tayland
'da bir grup, yılbaşına özel düzenlenen bir ayinde cenaze provası yaparak yeni yılda yeni bir başlangıç yaptı. İnanışa göre ölümü sembolize eden bu ayin, kötülükleri geride bırakıp inananların hayatında yepyeni bir sayfa açıyor.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:16
Rusya'da Bir Binada Doğal Gaz Patlaması Yaşandı: 4 Ölü, 3 Yaralı ve 79 Kayıp
Rektör Yardımcısı'ndan Skandal Sözler: Kavga Ettiğiniz Arkadaşınızı Öldürün, Gerisini Biz Hallederiz
Sivas'ta Genç Kadının Ölümünü, Sakarya'dan Gelen Telefon Ortaya Çıkardı
Hatay'da Çuvaldan El ve Ayakları Bağlanmış Kadın Cesedi Çıktı