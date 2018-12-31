Son Dakika Haberleri: 2019'u Cenaze Provasıyla Karşıladılar

2019'u Cenaze Provasıyla Karşıladılar

1 saat önce

Tayland'da bir grup, yılbaşına özel düzenlenen bir ayinde cenaze provası yaparak yeni yılda yeni bir başlangıç yaptı.

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Tayland'da bir grup, yılbaşına özel düzenlenen bir ayinde cenaze provası yaparak yeni yılda yeni bir başlangıç yaptı. İnanışa göre ölümü sembolize eden bu ayin, kötülükleri geride bırakıp inananların hayatında yepyeni bir sayfa açıyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:16 

Tayland, Dünya
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