Son Dakika Haberleri: 2019'u Fındıkta Gençleştirme Yılı İlan Ettik"

2019'u Fındıkta Gençleştirme Yılı İlan Ettik"

1 saat önce

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "Fındıkta verim ve kalite kaybının önüne geçilmesi için 2019'u fındıkta gençleştirme yılı ilan ettik. Gençleştirme projesiyle örnek bahçelerde en az yüzde 70 verim artışı bekliyoruz.

2019'u Fındıkta Gençleştirme Yılı İlan Ettik
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "Fındıkta verim ve kalite kaybının önüne geçilmesi için 2019'u fındıkta gençleştirme yılı ilan ettik. Gençleştirme projesiyle örnek bahçelerde en az yüzde 70 verim artışı bekliyoruz." dedi.

Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin fındık üretim ve ihracatında dünya liderliğini sürdürebilmesi için ürüne daha çok sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Oda olarak hem üreticileri teşvik etmek hem de üründe verim ve kalite kaybının önüne geçmek için fındık bahçelerini gençleştirme projesi başlattıklarını dile getiren Karan, "Fındıkta verim ve kalite kaybının önüne geçilmesi için 2019'u fındıkta gençleştirme yılı ilan ettik. Gençleştirme projesiyle örnek bahçelerde en az yüzde 70 verim artışı bekliyoruz." diye konuştu.

Karan, bu yıl 10 örnek bahçede gençleştirme çalışması yapacaklarını, görevli tarım danışmanlarının çalışmalara başladığını ifade etti.

Örnek bahçelerde budama, teraslama, toprak analizi ve gübreleme yapıldığını söyleyen Karan, şöyle devam etti:

"İlkbaharda bahçelerde fındık zararlılarına karşı ilaçlama yapılacak. Gençleştirme çalışmasının ardından bu bahçelerimizde gözle görülür bir verim artışı sağlanacaktır. "

Özellikle Doğu Karadeniz'de fındık bahçelerinin yaşlandığını vurgulayan Karan, "Verim her geçen yıl düşüyor. Bu da bahçelerin ekonomik ömrünü doldurmasından kaynaklanıyor." dedi.

Tüm üreticileri bahçelerinde gençleştirme çalışması yapmaya çağıran Karan, "Atalarımızdan, dedelerimizden ve babalarımızdan miras aldığımız bu ürüne önce biz sahip çıkmak zorundayız. Fındık ülkemiz için yeşil altındır. Bu altının değerini çok iyi bilmeli ve üretimini artırmalıyız." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:22 Kaynak: AA

Türkiye, Giresun, Ekonomi
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