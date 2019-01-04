Son Dakika Haberleri: 2019'u Orban'a Karşı 'Direniş Yılı' İlan Ettiler

2019'u Orban'a Karşı 'Direniş Yılı' İlan Ettiler

50 dakika önce

MACARİSTAN'DA muhalefet partileri, 2019 yılını Başbakan Viktor Orban'a karşı "direniş yılı" ilan etti.

2019'u Orban'a Karşı 'Direniş Yılı' İlan Ettiler, System.String[]
MACARİSTAN'DA muhalefet partileri, 2019 yılını Başbakan Viktor Orban'a karşı "direniş yılı" ilan etti. Başkent Budapeşte'deki parlamento binası önünde açıklama yapan bir grup muhalif siyasetçi, "2019'u hem parlamento içinde hem de parlamento dışında direniş yılı yapmak üzere yemin ediyoruz. ve bunu bütün muhalif partilerin birliği ve işbirliği içerisinde yapacağız" dedi. Noel ve yılbaşı tatillerinin bitmesinin ardından binlerce insanın yarın Budapeşte'de düzenlenecek protesto gösterisine katılması bekleniyor.

MESAİ ÜCRETİ İŞÇİYE 3 YILDA ÖDENEBİLECEK Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından Noel tatili öncesinde onaylanarak yürürlüğe giren ve muhalefetin 'kölelik yasası' olarak adlandırdığı yeni kanuna göre işverenlerin çalışanlarından yıllık olarak talep edebileceği fazla mesai miktarı 250 saatten 400 saate çıktı. Ayrıca yasa, fazla mesai ücretinin ödenmesinin üç seneye kadar ertelenmesine de olanak sağlıyor. Hükümet, yeni iş yasasının Macaristan'ın işgücü sıkıntısının giderebilmesi için gerekli olduğunu, ayrıca daha fazla çalışarak daha fazla para kazanmanın önünü açacağını savunuyor.

Muhalefet partileri ve sendikalar yeni fazla mesai uygulamasının haftalık çalışma süresini beş günden altı güne çıkaracağı endişesiyle bu yasaya karşı çıkıyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:40 

Viktor Orban, Macaristan, Güncel
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