Son Dakika Haberleri: 2019 UEFA Pro Lisans Kursu İptal Edildi

2019 UEFA Pro Lisans Kursu İptal Edildi

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019 yılında açılması planlanan UEFA Pro Lisans Kursu'nun UEFA Antrenörlük Sistemi'nde yaşanılan değişiklikten dolayı iptal edildiğini, kursa katılmak isteyenlerin 2020'de başvurularını yenilemesi gerektiğini açıkladı.

2019 UEFA Pro Lisans Kursu İptal Edildi, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019 yılında açılması planlanan UEFA Pro Lisans Kursu'nun UEFA Antrenörlük Sistemi'nde yaşanılan değişiklikten dolayı iptal edildiğini, kursa katılmak isteyenlerin 2020'de başvurularını yenilemesi gerektiğini açıkladı. UEFA Antrenörlük Sistemi'nde değişiklik yaşandı. Buna göre UEFA Pro Lisans Kursu artık iki yılda bir açılacak ve katılımcı sayısı da 20'yi geçemeyecek. TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"UEFA JIRA Paneli, UEFA Antrenörlük Sistemi'nde yaptığı değişiklikler sonrasında UEFA Pro Lisans Kursu'nun üye federasyonlar tarafından iki yılda bir açılabileceğini ve katılımcı sayısının 20'yi geçemeyeceğini bildirmiştir. Bu düzenleme sonrasında TFF tarafından 2019 yılında açılması planlanan kurs iptal edilmiş olup, UEFA Pro Lisans Kursu'na katılmak isteyen antrenörlerimizin 2020 yılında kurs başvurusunu yenilemesi gerekmektedir."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:16 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rıdvan Dilmen: TFF Başkanlığı İçin Nihat Özdemir'in Adı Geçiyor Türk Kadınlarına Hakaret Eden Mehmet Akif Alakurt'tan Pes Dedirten Açıklama

Acun Ilıcalı, TV8'i Satıyor İddiaları Hakkında Açıklama Yaptı Halil Umut Meler, Gençlik Liginde Porto-Tottenham Maçını Yönetecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 15:29:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2019 UEFA Pro Lisans Kursu İptal Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]