Son Dakika Haberleri: 2019 UEFA Süper Kupa Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

2019 UEFA Süper Kupa Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

9 dakika önce

UEFA, 14 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek UEFA Süper Kupa'nın hazırlıkları kapsamında karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Beşiktaş'ın stadyumu Vodafone Park'taki dördüncü değerlendirme toplantısını yaptı.

2019 UEFA Süper Kupa Değerlendirme Toplantısı Yapıldı, System.String[]
UEFA, 14 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek UEFA Süper Kupa'nın hazırlıkları kapsamında karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Beşiktaş'ın stadyumu Vodafone Park'taki dördüncü değerlendirme toplantısını yaptı. UEFA'nın 2019 Süper Kupa Proje ekibinin Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş Kulübü temsilcileriyle birlikte gerçekleştirdiği ve 1 Nisan'da başlayıp, yarın sona erecek stadyum incelemesinde organizasyonun tüm paydaşlarıyla koordinasyon hedeflendi. Beş gün süren toplantı ve incelemelerde, güvenlik, biletleme, ulaşım, konaklama, medya ve TV çalışma alanları ve pazarlama gibi maçla ilgili tüm başlıklar detaylarıyla görüşüldü. UEFA Süper Kupa maçını takip edecek Türk ve yabancı medya mensupları için Vodafone Park'ın basın tribününün kapasitesi artırılacak. Ayrıca yayıncılardan gelebilecek talebe bağlı olarak stadyum içerisine ek panoramik stüdyolar ile tribünden canlı bağlantı platformları kurulacak. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelecek yayıncı kuruluşların daha rahat çalışabilmesine yönelik olarak mevcut canlı yayın araç alanı da genişletilecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:46 Kaynak: İHA

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