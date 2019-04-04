Son Dakika Haberleri: 2019 UEFA Süper Kupa Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

2019 UEFA Süper Kupa Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

UEFA, 14 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek 2019 UEFA Süper Kupa'nın hazırlıkları kapsamında karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Beşiktaş'ın stadyumu Vodafone Park'taki dördüncü değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

2019 UEFA Süper Kupa Değerlendirme Toplantısı Yapıldı, System.String[]
UEFA, 14 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek 2019 UEFA Süper Kupa'nın hazırlıkları kapsamında karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Beşiktaş'ın stadyumu Vodafone Park'taki dördüncü değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın 2019 Süper Kupa Proje Ekibi'nin TFF ile Beşiktaş Kulübü temsilcileriyle birlikte gerçekleştirdiği ve 1 Nisan'da başlayıp yarın sona erecek stadyum incelemesinde organizasyonun tüm paydaşlarıyla koordinasyon hedeflendi.

Beş gün sürecek toplantı ve incelemelerde, güvenlik, biletleme, ulaşım, konaklama, medya ve TV çalışma alanları ve pazarlama gibi maçla ilgili tüm başlıklar detaylarıyla görüşüldü.

Alınan kararlar gereği, UEFA Süper Kupa maçını takip edecek Türk ve yabancı medya mensupları için Vodafone Park'ın basın tribününün kapasitesi artırılacak. Ayrıca yayıncılardan gelebilecek talebe bağlı olarak stadyum içerisine ek panoramik stüdyolar ile tribünden canlı bağlantı platformları kurulacak. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelecek yayıncı kuruluşların daha rahat çalışabilmesine yönelik olarak mevcut canlı yayın araç alanı da genişletilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:24 Kaynak: AA

Spor
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