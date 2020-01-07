2019'un 11 ayında tesislerin doluluk oranı yüzde 54,8 - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2019'un 11 ayında tesislerin doluluk oranı yüzde 54,8 - Son Dakika

2019'un 11 ayında tesislerin doluluk oranı yüzde 54,8

6 saat önce

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 2018 yılının ilk 11 ayında yüzde 49 olan tesis doluluk oranının 2019'un aynı döneminde yüzde 54,8'e yükseldiğini açıkladı.

2019'un 11 ayında tesislerin doluluk oranı yüzde 54,8, System.String[]

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 2018 yılının ilk 11 ayında yüzde 49 olan tesis doluluk oranının 2019'un aynı döneminde yüzde 54,8'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'deki işletme belgeli ve belediye belgeli tesislerin konaklama istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde, 2019 yılının ilk 11 ayında tesise gelişin, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 11,6 artarak, 76,4 milyon kişiye ulaştığı belirtilerek, "Geceleme sayısı da yüzde 10,2 artışla 202,2 milyon oldu. 2018 yılının ilk 11 ayında yüzde 49 olan tesis doluluk oranı 2019'un aynı döneminde yüzde 54,8'e yükseldi" denildi.

ANTALYA ZİRVEDE

Türkiye'de tesislerin en çok doluluk oranına ulaştığı illerin sırasıyla Antalya, İstanbul, Muğla ve İzmir olduğu kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Tesis doluluk oranlarında geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında yüzde 70,1 ile zirvede yer alan Antalya'da tesise geliş 22,6 milyon kişi, geceleme sayısı 92,2 milyon olarak belirlendi. İstanbul'da tesise geliş 13 milyon kişi, geceleme sayısı 29,8 milyon olurken, tesis doluluk oranı da yüzde 61,2 olarak gerçekleşti. Yılın ilk 11 ayında yüzde 57,8 doluluk oranı, 4,5 milyon kişi tesise geliş ve 14,4 milyon geceleme sayısı rakamlarına ulaşan Muğla'da tesis doluluk verilerinde üçüncü sırayı aldı. İzmir'de ise tesise geliş 3,2 milyon kişi, geceleme sayısı 7 milyon ve doluluk oranı ise yüzde 53,1 oldu."


Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:45 Kaynak: DHA
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