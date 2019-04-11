Son Dakika Haberleri: 2019'un Dijital Trendleri 'Haftasonu Teknoloji Zirvesi'nde Konuşulacak

2019'un Dijital Trendleri 'Haftasonu Teknoloji Zirvesi'nde Konuşulacak

13 dakika önce

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen WEEKENG 2019 "Haftasonu Teknoloji Zirvesi", teknoloji dünyasının profesyonelleri ile teknoloji sevenleri 12-13 Nisan'da Haliç Yerleşkesi'nde buluşturacak.

2019'un Dijital Trendleri 'Haftasonu Teknoloji Zirvesi'nde Konuşulacak, System.String[]
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen WEEKENG 2019 "Haftasonu Teknoloji Zirvesi", teknoloji dünyasının profesyonelleri ile teknoloji sevenleri 12-13 Nisan'da Haliç Yerleşkesi'nde buluşturacak.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yeni Nesil ARGE Kulübü, Bilişim Teknolojileri Kulübü ve IEEE Öğrenci Kulübü tarafından bu yıl ilki düzenlenen WEEKENG 2019 "Haftasonu Teknoloji Zirvesi", teknoloji dünyasının profesyonelleri ile geleceğin üretken beyinlerini üniversite ortamında bir araya getiriyor.

Yapay zeka, endüstri 4.0, 5G haberleşme, blok zincir, otonom veritabanı, 3D organ modelleme, moleküler görüntüleme gibi hayatın her alanında etkili olan dijital dönüşüm unsurlarının teknoloji dünyasının yöneticileri ve bilim insanları tarafından farklı yönleriyle ele alınacağı zirvede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu katılım sağlayacak. Karagözoğlu zirvede, Türkiye'nin mobil iletişimde 5G'ye geçiş süreci ve cep telefonu teknolojilerine dair önemli bilgiler paylaşacak.

Zirvenin ilk gününde dünyanın ve Türkiye'nin bilişim teknolojilerinde geldiği nokta ve gelecek vizyonu, 5G haberleşme, blok zincir, yapay zeka ve otonom veri tabanları üzerine son bilgiler, yeni nesil web teknolojileri ve tasarım trendleri ele alınırken; ikinci gün ise sağlık sektöründeki dijital dönüşüm konuşulacak. Medikal sektörde ARGE'nin önemi, sağlıkta kullanılan robotlar ve yapay zeka, 3D organ modelleme başlıklarında alanın uzmanları bilgi verecek. Hayatın her alanında hızlı ilerleyişini sürdüren akıllı teknolojiler üzerine öğrenciler trendleri öğrenirken, firma yöneticileriyle iş imkanlarını da konuşabilecek.

Microsoft, Oracle, Turkcell ve Philips gibi teknoloji firmalarının katkılarıyla düzenlenen "Haftasonu Teknoloji Zirvesi", 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. Zirve, ilgililerin katılımına açık ve ücretsiz olacak.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:32 Kaynak: DHA
Haliç, Güncel
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